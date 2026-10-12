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Sinopsis Microdrama V+Short Amarah Seorang Ibu Demi Takhta: Terpisah dari Buah Hati, Mampukah Violet Bangkit?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |01:52 WIB
Sinopsis Microdrama V+Short Amarah Seorang Ibu Demi Takhta: Terpisah dari Buah Hati, Mampukah Violet Bangkit?
Microdrama
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JAKARTA – V+Short tak henti menghadirkan microdrama seru dengan cerita penuh intrik, pengkhianatan, dan kejutan yang siap membuat penonton penasaran di setiap episodenya. Yuk, download aplikasi V+Short melalui link di sini

Kali ini, V+Short menghadirkan microdrama “Amarah Seorang Ibu Demi Takhta”, sebuah kisah berlatar kerajaan tentang perjuangan seorang perempuan menghadapi pengkhianatan, kehilangan, dan perebutan kekuasaan. Di tengah penderitaan yang harus ditanggungnya, Violet Cooper dihadapkan pada kenyataan pahit yang mengubah hidupnya. 

Namun, di balik segala kesulitan, tersimpan tekad kuat untuk memperjuangkan keluarga dan kehormatan yang begitu berarti baginya. Kehidupan Violet Cooper berubah drastis setelah ia menikah dengan Jenderal Justin Graham. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan justru membawanya ke dalam situasi penuh konflik. 

Violet harus menghadapi perlakuan kejam Michelle, selir Justin, yang membuat kehidupannya semakin sulit. Penderitaannya bertambah ketika sang Ratu mengambil keputusan yang memisahkannya dari anak tercinta, meninggalkan luka mendalam yang sulit untuk dilupakan. 

Di tengah lingkungan kerajaan yang dipenuhi intrik dan persaingan, Violet harus menghadapi berbagai penghinaan dari orang-orang di sekitarnya. Kehilangan dan ketidakadilan yang dialaminya menguji kekuatan hatinya sebagai seorang perempuan sekaligus ibu. Meski berada dalam posisi yang sulit, Violet bukan sosok yang mudah menyerah. 

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