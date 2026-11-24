Jatuh Cinta pada Ayah Mantan Tunangan! Sinopsis Microdrama Maaf Aku Bersama Ayahmu di V+Short

JAKARTA – Terkadang, kisah cinta datang dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Seperti yang dialami Valerie dalam microdrama "Maaf Aku Bersama Ayahmu" di V+Short. Sebelum lanjut, download aplikasi V+Short gratis dengan klik di sini. Nonton ribuan microdrama dengan genre yang lengkap dalam satu aplikasi!

Sinopsis Maaf Aku Bersama Ayahmu

Microdrama "Maaf Aku Bersama Ayahmu" mengisahkan perjalanan Valerie dalam menemukan kebahagiaan setelah rencana masa depannya bersama Oliver berubah.

Menjelang pernikahan, Valerie mengetahui hubungan Oliver dan Belinda. Ia pun memilih mengungkapkan kenyataan tersebut pada hari pernikahan mereka. Setelah kejadian itu, Valerie mencoba menata kembali kehidupannya.

Sayangnya, ada beberapa hal lain yang harus segera diselesaikan. Perusahaan yang dikelolanya sedang menghadapi krisis, sementara sang ibu membutuhkan biaya pengobatan. Di tengah keadaan tersebut, Valerie semakin dekat dengan Dean, ayah Oliver yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha sukses.