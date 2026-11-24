Microdrama Bertemu Sang Kekasih Mafia, Kisah Cinta Bos Mafia Kehilangan Ingatan di V+Short

JAKARTA – Bagaimana jadinya jika seorang perempuan biasa justru jatuh cinta kepada bos mafia yang kehilangan ingatan? Kisah penuh romansa, pengkhianatan, dan intrik berbahaya ini hadir dalam microdrama "Bertemu Sang Kekasih Mafia", tayangan menarik yang dapat disaksikan di V+Short. Klik link di sini untuk download aplikasinya sekarang!

Drama ini mengikuti perjalanan cinta Undine, perempuan berhati baik yang tanpa sengaja menyelamatkan Tarak, seorang bos mafia yang kehilangan ingatan dan terlilit utang besar. Pertemuan tak terduga tersebut menjadi awal dari hubungan yang perlahan tumbuh menjadi cinta.

Namun, kebahagiaan mereka ternyata tidak berlangsung lama. Ketika ingatan Tarak kembali, ia justru melupakan Undine yang selama ini telah menemaninya. Hubungan keduanya pun terancam oleh berbagai konflik, termasuk kehadiran Vicky, tunangan Tarak yang penuh tipu daya, serta Seren, saudara laki-lakinya sendiri yang menyimpan niat jahat.

Sinopsis Microdrama Bertemu Sang Kekasih Mafia

Microdrama "Bertemu Sang Kekasih Mafia" menceritakan kehidupan Undine yang berubah drastis setelah bertemu dengan Tarak. Dengan hati tulus, Undine membantu Tarak yang sedang kehilangan ingatan dan menghadapi masalah utang yang menumpuk. Tanpa mengetahui identitas asli Tarak, Undine tetap memberikan pertolongan dan perhatian. Seiring berjalannya waktu, keduanya semakin dekat hingga benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka.

Sayangnya, situasi berubah ketika Tarak akhirnya mendapatkan kembali ingatan tentang masa lalunya. Ingatan yang kembali justru membuatnya melupakan Undine, perempuan yang telah menyelamatkannya dan menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Di tengah hubungan yang semakin rumit, Vicky, tunangan Tarak, mulai menjalankan berbagai tipu muslihat untuk memisahkan mereka.

Ancaman juga datang dari Seren, saudara Tarak yang ternyata memiliki agenda tersembunyi. Konflik semakin memanas ketika sebuah konspirasi mematikan mulai terungkap. Undine bahkan harus menghadapi bahaya besar hingga menerima serangan yang mengancam nyawanya.