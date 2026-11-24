Penipu Profesional Menyamar Jadi Guru Anak CEO di Microdrama Tangkap Aku Cintai Aku

JAKARTA – Siapa sangka, seorang penipu profesional justru harus menjalani kehidupan sebagai guru privat anak seorang CEO? Situasi tak terduga ini dialami Zoey dalam microdrama "Tangkap Aku Cintai Aku" yang dapat disaksikan di aplikasi V+Short. Download aplikasi V+Short dengan klik link di sini.

Microdrama "Tangkap Aku Cintai Aku" mengisahkan Zoey, seorang penipu profesional yang mengandalkan kemampuan akting untuk menjalankan berbagai aksinya. Ia dikenal lihai membuat skenario pernikahan palsu demi mengelabui target-target kaya.

Selama ini, Zoey selalu mengandalkan kecerdikan dan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai karakter. Namun, sebuah misi yang gagal justru membawanya pada pertemuan tak terduga dengan Kane, seorang CEO berpengaruh.

Pertemuan tersebut menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan Zoey. Untuk menghindari masalah, ia memilih menyamar sebagai guru privat bagi dua anak kembar Kane. Kini, Zoey harus menjalani peran baru yang cukup berbeda dari kehidupannya selama ini.

Ia tidak hanya perlu mengajar kedua anak tersebut, tetapi juga menjaga sikap agar identitas aslinya tidak diketahui oleh Kane. Semakin sering menghabiskan waktu bersama, Zoey mulai mengenal sisi lain kehidupan Kane dan keluarganya.