Microdrama Adikku Merebut Suamiku di V+Short: Dikhianati Saudara Kandung, Sophie Nekat Balas Dendam!

JAKARTA – V+Short menghadirkan microdrama berbasis AI terbaru berjudul “Adikku Merebut Suamiku”. Download V+Short dengan klik link di sini. Dari judulnya saja, cerita ini sudah bikin penasaran.

Apa jadinya jika orang yang seharusnya paling dekat dengan kita justru menjadi orang yang menghancurkan rumah tangga sendiri? Kisahnya mengikuti Sophie, seorang perempuan yang tengah menikmati kehidupan rumah tangganya bersama Alexander.

Keduanya bahkan sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Namun, kebahagiaan itu mulai berubah ketika Grace, adik Sophie, hadir semakin dekat dengan Alexander. Masalah menjadi lebih besar ketika Sophie tiba-tiba dituduh memiliki hubungan dengan Duke of Ravensworth.

Alexander pun mempercayai tuduhan tersebut dan memilih meninggalkan Sophie. Keputusan itu tentu terasa semakin berat karena saat itu Sophie sedang mengandung anak mereka. Dalam kondisi sendirian dan kehilangan hampir segalanya, Sophie kemudian bertemu dengan Benedict. Di saat Sophie sedang berada di titik terendah, Benedict justru hadir memberikan perlindungan dan membuatnya kembali merasakan bahwa masih ada orang yang bisa dipercaya.

Perlahan, Sophie mulai bangkit dan membangun hidupnya kembali. Tapi ternyata, masih ada sesuatu yang belum selesai. Sophie mulai menyadari bahwa kejadian yang membuatnya terusir dari rumah tangganya tidak sesederhana yang ia kira. Ada kebohongan dan rencana yang selama ini disembunyikan, dan nama Grace kembali muncul di balik semuanya.