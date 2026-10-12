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Sinopsis Microdrama AI V+Short Istriku Merencanakan Perselingkuhanku

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |23:01 WIB
Sinopsis Microdrama AI V+Short <i>Istriku Merencanakan Perselingkuhanku</i>
Microdrama Vshort
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JAKARTA – V+Short kembali menghadirkan microdrama AI eksklusif yang siap menemani waktu luangmu dengan cerita seru dan penuh kejutan. Kali ini, ada “Istriku Merencanakan Perselingkuhanku”, sebuah kisah tentang pengkhianatan dalam rumah tangga yang justru membawa sang suami semakin dekat dengan perempuan lain. 

Dibumbui rahasia dan rencana licik, microdrama ini punya alur yang bikin penasaran sejak awal. Yuk, download aplikasi V+Short melalui link di sini

Di balik kehidupan mewahnya, seorang istri ternyata menyimpan rahasia besar. Bersama kekasihnya, ia menyusun rencana untuk menjebak sang suami agar terlihat berselingkuh. Semua sudah dirancang sedemikian rupa, seolah-olah sang suami memang bersalah. 

Namun, rencana yang tampak begitu matang ini ternyata membawa situasi ke arah yang tidak mereka duga. Di tengah masalah rumah tangganya, sang suami justru semakin dekat dengan sekretarisnya yang polos dan tidak tahu-menahu soal rencana tersebut. Hubungan yang awalnya sebatas pekerjaan perlahan berkembang menjadi kedekatan yang mengubah dinamika kehidupan sang suami. 

Tanpa disadari, rencana sang istri justru membuka jalan bagi sesuatu yang sama sekali tidak ia harapkan. Cerita pun semakin menarik ketika kebohongan dan perasaan mulai saling berbenturan. Di satu sisi, ada rencana untuk menjatuhkan sang suami. Di sisi lain, muncul kedekatan baru yang bisa mengubah arah hubungan mereka. Bukannya berjalan sesuai skenario, keadaan justru berpotensi berbalik merugikan orang-orang yang memulainya. 

Buat kamu yang suka microdrama romance dengan drama rumah tangga, perselingkuhan, dan konflik yang penuh kejutan, “Istriku Merencanakan Perselingkuhanku” bisa jadi tontonan berikutnya. Ceritanya menghadirkan situasi yang rumit, ketika kebohongan yang dibuat untuk menghancurkan seseorang justru bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan semua orang yang terlibat. 

Lalu, apakah sang suami akan mengetahui rencana di balik tuduhan perselingkuhan yang diarahkan kepadanya? Dan bagaimana kelanjutan hubungannya dengan sang sekretaris? Temukan jawabannya dalam microdrama AI eksklusif “Istriku Merencanakan Perselingkuhanku” di V+Short! Nonton berbagai cerita dalam format video vertikal yang praktis ditonton kapan saja. Tersedia juga pilihan bahasa dubbing agar kamu bisa menikmati setiap cerita dalam bahasa yang sesuai dengan preferensimu. Yuk, download aplikasi V+Short melalui Google Play Store atau Apple App Store dan saksikan microdrama AI eksklusif ini sekarang! 

(kha)

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