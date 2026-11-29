Tak Cuma Produksi, V+Short Siapkan Jalur Distribusi Global untuk Mikro Drama Lokal

JAKARTA - Kreator Indonesia kini memiliki peluang untuk mengembangkan karya mikro drama dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Tidak hanya membantu proses pembuatan konten, pengembangan ekosistem ini juga diarahkan agar karya lokal memiliki kesempatan menjangkau penonton di pasar internasional.

Upaya tersebut diperkenalkan melalui kolaborasi V+Short dan CapCut dalam acara AI Story Lab Company Showcase bertajuk “Unlock New Possibilities: Reimagining Microdrama with AI” di JAFF Market 2026, Jogja Expo Center, Yogyakarta, Minggu (29/11/2026).

CEO V+Short, Clarissa Tanoesoedibjo, menjelaskan bahwa kerja sama ini dirancang untuk membangun ekosistem mikro drama dari hulu hingga hilir. CapCut berperan menyediakan dukungan teknologi untuk proses kreatif dan produksi.

Sementara V+Short memperkuat sisi distribusi melalui platform mikro drama yang beroperasi secara internasional. Dengan konsep tersebut, kreator tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ide cerita dan memproduksi konten, tetapi juga memiliki jalur untuk memperkenalkan karyanya kepada audiens yang lebih luas.

Clarissa mengatakan kolaborasi ini diharapkan menjadi awal perjalanan panjang bagi industri mikro drama di Indonesia. Terlebih, pasar mikro drama nasional dinilai memiliki potensi besar di kawasan Asia Tenggara.

“Ya harapannya ini bisa menjadi awal dari perjalanan yang panjang, karena industrinya masih berkembang. Indonesia adalah pasar paling besar sebenarnya di Asia Tenggara,” ujar Clarissa.