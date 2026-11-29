Pasar Mikro Drama Indonesia Melesat, V+Short Siapkan Ekosistem Berbasis AI

JAKARTA - Industri mikro drama di Indonesia menunjukkan perkembangan pesat dalam dua tahun terakhir. Bahkan, Indonesia disebut menjadi pasar terbesar untuk format hiburan tersebut di kawasan Asia Tenggara.

Melihat peluang itu, V+Short mulai memperkuat ekosistem mikro drama, termasuk dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Upaya tersebut diperkenalkan melalui V+Short x CapCut AI Story Lab Company Showcase bertajuk “Unlock New Possibilities: Reimagining Microdrama with AI” dalam rangkaian JAFF Market 2026 di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Minggu (29/11/2026).

CEO V+Short, Clarissa Tanoesoedibjo, mengatakan industri mikro drama masih berada dalam tahap perkembangan. Meski begitu, pertumbuhan pasarnya mulai terlihat semakin pesat dan diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

“Indonesia adalah pasar paling besar sebenarnya di Asia Tenggara. Micro drama ini mungkin hadir 2 tahun terakhir, ya. Cuman mungkin sekarang tumbuhnya secara pesat tuh baru hari ini dan mungkin beberapa tahun ke depan ini,” ujar Clarissa.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan industri mikro drama lebih serius. Terlebih, format cerita pendek dengan alur yang padat ini masih memiliki ruang besar untuk dieksplorasi oleh para pelaku industri kreatif.

V+Short pun berupaya mengambil bagian dalam perkembangan tersebut melalui kolaborasi dengan CapCut. Kerja sama ini diarahkan untuk membangun ekosistem produksi mikro drama berbasis AI, mulai dari pengembangan ide, proses produksi, hingga pascaproduksi.