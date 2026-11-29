V+Short Bawa Mikro Drama ke JAFF Market 2026, Bidik Talenta Baru dari Dunia Film

JAKARTA - Industri perfilman Indonesia selama ini banyak diisi oleh produksi film panjang maupun konten berdurasi panjang untuk platform streaming. Namun, perkembangan hiburan digital mulai membuka ruang bagi format lain, salah satunya mikro drama yang menyajikan cerita dalam episode-episode singkat.

Peluang tersebut menjadi salah satu alasan V+Short hadir dalam JAFF Market 2026 di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Minggu (29/11/2026).

Melalui V+Short x CapCut AI Story Lab Company Showcase bertajuk “Unlock New Possibilities: Reimagining Microdrama with AI”, V+Short ingin memperkenalkan format mikro drama sekaligus mengajak pelaku industri film melirik potensinya.

CEO V+Short, Clarissa Tanoesoedibjo, mengatakan JAFF Market menjadi tempat yang tepat untuk memperkenalkan industri tersebut. Sebab, acara ini banyak dihadiri pelaku perfilman dan produksi konten yang selama ini lebih akrab dengan format long-form.

“Karena ini kan JAFF Market, yang hadir di sini kan rata-rata memang pelaku industri di bidang perfilman dan juga produksi mungkin long-form untuk OTT dan mungkin digital platform yang lainnya. Tapi kalau untuk khusus yang micro drama memang belum banyak, apalagi untuk micro drama AI,” ujar Clarissa.

Menurutnya, mikro drama masih tergolong format baru di industri hiburan digital Indonesia. Kehadiran teknologi AI juga membuka kemungkinan baru dalam pengembangan cerita dan proses produksi.

Karena itu, V+Short bersama CapCut memperkenalkan AI Story Lab sebagai salah satu upaya membangun industri mikro drama sekaligus mempersiapkan talenta-talenta baru.