Microdrama Dua Putri Satu Mahkota di V+Short: Dua Putri, Satu Takhta, Siapa yang Akan Menang?

JAKARTA – Bagaimana jika kamu kembali ke keluarga yang seharusnya menjadi milikmu, tetapi justru harus berhadapan dengan seseorang yang telah mengambil tempatmu? Situasi inilah yang menjadi awal kisah microdrama “Dua Putri Satu Mahkota” di V+Short.

Menggabungkan intrik keluarga, perebutan status, dan konflik plot twist yang menarik, microdrama ini cocok untuk kamu yang suka cerita dengan alur bikin penasaran. Sebelum lanjut, download aplikasi V+Short dengan klik link di sini.

Dibesarkan jauh dari kehidupan mewah, Eve kembali ke kediaman keluarga Thorne untuk menyelidiki kematian ayahnya. Namun, kepulangannya tidak disambut dengan mudah. Olivia, perempuan yang selama ini menempati posisinya sebagai pewaris keluarga, berusaha menyingkirkannya dengan berbagai cara.

Di tengah hubungan yang semakin memanas, Eve harus menghadapi lebih dari sekadar persaingan untuk mendapatkan kembali tempatnya di keluarga tersebut. Semakin jauh Eve mencari jawaban, semakin banyak hal yang membuatnya mempertanyakan orang-orang di sekitarnya.

Apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya? Dan apakah konflik yang dihadapinya hanya berawal dari perebutan posisi, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya? Buat kamu yang suka microdrama dengan konflik keluarga dan karakter yang punya kepentingan masing-masing, “Dua Putri Satu Mahkota” menawarkan cerita yang menarik untuk diikuti.

Lantas, mampukah Eve mengungkap misteri di balik kematian ayahnya sekaligus menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkannya? Atau justru ada rahasia lain yang akan mengubah segalanya? Temukan jawabannya dalam microdrama “Dua Putri Satu Mahkota” di V+Short! Nonton beragam microdrama dalam format video vertikal yang praktis ditonton kapan saja.

Tersedia juga pilihan bahasa dubbing, sehingga kamu bisa menikmati cerita dalam bahasa yang sesuai dengan preferensimu. Yuk, download aplikasi V+Short melalui Google Play Store atau Apple App Store dan ikuti kisah Eve sekarang!



(kha)

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