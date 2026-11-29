Sinopsis Terbaik Itu Kamu Eps 43: Sera dan Lita Datang ke Kantor Polisi untuk Menemui Prayoga

JAKARTA - ‘Terbaik Itu Kamu’ tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat kisah cinta, pengkhianatan, dan perjuangan mengungkap kebenaran, sinetron ini memadukan genre romance, family drama, dan action. Sinetron ini dibintangi oleh Salsabila Andriani (Sera Maharani), Jefri Nichol (Kenzi Adrian), Marvin Daneswara (Arya Vasco), Rachel Patricia (Clara Putri), Benny Ruswandi (Prayoga Bratanegara), Cinta Dewi (Lena Saputri) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Sera dan Lita datang ke kantor polisi untuk menemui Prayoga. Dalam pertemuan itu Prayoga menyangkal semuanya dan menawarkan bantuan bisnis jika Sera mau membelanya. Sera menolak dan menyebut tidak ada orang yang menyukai Prayoga, sehingga Prayoga marah dan mengusirnya. Setelah itu Sera justru mulai ragu bahwa Prayoga pelakunya, karena menurutnya Prayoga tidak akan sebodoh itu. Ia mengaku pada Lita bahwa pelaku sebenarnya mungkin masih bebas. Sementara itu, Prayoga dimasukkan ke sel yang penuh preman.

Di sisi lain, Marvin menantang Kenzi bertanding sebagai pengganti Bebeto yang cedera. Marvin menyimpan sisa racun saraf dan berencana memakainya untuk menjatuhkan Kenzi. Polisi, yang sudah mengetahui jenis racun yang membunuh Vonny, mencurigai Marvin dan Bimo sebagai kaki tangan Prayoga. Kompol menekan Bimo dengan ancaman kasus penganiayaan dan menawarinya menjadi justice collaborator. Bimo akhirnya membocorkan soal pinjaman ilegal Temani, lalu dipasangi alat penyadap untuk mengorek informasi dari Marvin.

Pada malam pertandingan, Kenzi dibujuk Bebeto untuk menyatakan cinta pada Sera. Marvin menyuntikkan racun ke botol air bertutup merah, lalu memberikannya kepada Kenzi lewat Bimo. Kenzi meminumnya tanpa curiga. Sebelum bertanding, Kenzi menembak Sera di atas ring di depan semua orang, dan Sera menerimanya. Saat pertandingan dimulai, Kenzi mulai pusing, pandangannya kabur, dan tubuhnya melemah akibat racun.

Saksikan Layar Drama RCTI ‘Terbaik Itu Kamu’ hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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