Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 93: Alex Berjuang Demi Kenzo, Luka Lama Perlahan Melunak

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Laura kembali mencari celah untuk mendekati Arumi. Kali ini ia menyamar sebagai suster dan nyaris mencelakai Arumi saat mengambil vitamin untuk Kenzo. Mila tiba-tiba menarik Laura karena membutuhkan bantuannya di ruang bersalin. Pada waktu yang sama, Wulan datang ke TMC untuk mencari Arumi setelah hidupnya semakin terpuruk. Elio memilih bungkam dan tidak memberi tahu Wulan tentang keberadaan Arumi. Via yang mengetahui kedatangan ibunya memutuskan untuk menemuinya sendiri. Ia ingin menjaga Arumi agar tidak kembali terbebani masalah keluarga. Tanpa diketahui Arumi, Alex masih mengikuti setiap langkahnya.

Bahaya datang saat Arumi dan Kenzo dalam perjalanan pulang. Roda stroller Kenzo menghantam lubang hingga tiba-tiba meluncur ke jalan. Arumi panik dan berusaha mengejar sang anak. Sebuah mobil melaju dari tikungan dan nyaris menabrak keduanya.

Saat keselamatan Arumi dan Kenzo berada dalam bahaya, Alex tiba-tiba muncul. Ia berhasil menyelamatkan keduanya dari kecelakaan. Tindakan Alex kembali mengingatkan Arumi pada sosok yang masih menyisakan luka di hatinya. Meski begitu, Alex ternyata belum menyerah.

Alex bahkan bertahan semalaman di depan rumah Elio dalam guyuran hujan dengan harapan bisa bertemu Kenzo. Arumi tetap menutup pintu. Hatinya perlahan melunak setelah melihat Alex dalam kondisi pucat dan menggigil. Tangisan Kenzo saat melihat Alex juga membuat Arumi tidak tega. Arumi akhirnya mengizinkan Alex menggendong Kenzo. Namun, ada satu syarat yang harus dipatuhi. Alex tidak boleh membawa Kenzo pergi. Kesempatan tersebut menjadi celah bagi Alex untuk kembali dekat dengan sang anak.