Film Cidro Asmoro Tayang Hari Ini di Bioskop, Jodilee Warwick dan Ndarboy Beradu Akting

JAKARTA – Film Cidro Asmoro dijadwalkan tayang pada 8 Oktober 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Drama komedi musikal ini mempertemukan Jodilee Warwick sebagai Prita, karyawan kafe yang mendadak viral, dengan Ndarboy sebagai Daru, musisi campursari yang harus menghadapi perubahan besar dalam perjalanan bermusiknya.

Ceritanya sederhana tapi dekat dengan kita, tentang bagaimana satu video bisa mengubah hidup seseorang dalam hitungan jam. Cidro Asmoro bergenre musikal, drama, dan komedi dengan durasi 106 menit menceritakan tentang Prita (Jodilee Warwick) yang bekerja di kafe kecil di Yogyakarta, hidup sederhana, dan diam-diam bermimpi jadi penyanyi.

Suatu malam, ia ikut bernyanyi dan berjoget ketika seorang pengamen membawakan lagu campursari. Momen itu direkam dan diunggah ke media sosial. Besok paginya, hidup Prita berubah total. Prita polos, tulus, spontan, dan gampang tertawa, tapi jangan salah, ia bukan perempuan naif.

Ia cerdas secara emosional, hanya belum punya pengalaman menghadapi dunia yang tiba-tiba datang menghampirinya. Ia ingin bernyanyi, tapi tidak pernah bermimpi jadi terkenal. Di sisi lain, ada Ndarboy sebagai Daru. Selama ini Ndarboy dikenal lewat lagu-lagu tentang cinta, patah hati, dan keseharian pendengarnya. Kali ini ia ditantang membangun karakter di layar lebar, bukan hanya tampil sebagai penyanyi.

Perpaduan dunia Ndarboy Genk dengan cerita tentang viralitas jadi salah satu kekuatan Cidro Asmoro. Dunia musiknya makin seru dengan hadirnya Happy Asmara sebagai Happy, penyanyi profesional yang sudah lebih dulu berada di panggung dan jadi cermin bagi Prita. Kehadiran Prita ikut memengaruhi proyek musik Daru dan Happy, sehingga persaingan dan ambisi mulai bermunculan.

Film ini juga bercerita tentang persahabatan, romansa, mimpi, dan kehidupan di era media sosial, tentang teman-teman yang tumbuh dan mengejar mimpi bersama, lalu harus menghadapi perubahan ketika popularitas ikut datang. Lagu-lagu dalam film Cidro Asmoro ikut menggerakkan cerita, membawa emosi dan konflik. Cocok untuk penikmat campursari, penggemar Ndarboy dan Happy Asmara, atau siapa pun yang butuh hiburan seru tapi tetap punya cerita.

Jadi, ajak teman, keluarga, atau gebetan dan nonton Cidro Asmoro di bioskop kesayanganmu. Datang buat musiknya, ketawa bareng filmnya, pulang bawa ceritanya. Film Cidro Asmoro tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Jangan sampai ketinggalan!

(kha)

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