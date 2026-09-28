Jodilee Warwick Mendadak Viral dalam Film Cidro Asmoro

JAKARTA – Prita merupakan salah satu karakter yang memiliki daya tarik tersendiri dalam film Cidro Asmoro. Karakter yang diperankan Jodilee Warwick itu merupakan pramusaji kafe yang mendadak dikenal banyak orang.

Lewat poster karakter Prita, VISION+ memperkenalkan Jodilee Warwick sebagai Prita. Karakter itu digambarkan sebagai perempuan sederhana yang hidupnya berubah setelah mengunggah momen spontan di media sosial.

Suatu hari, Prita yang jatuh cinta pada dunia tarik suara, terlihat bernyanyi dan berjoget bersama pengamen jalanan. Momen spontan itu, direkam Molly sang sahabat dan diunggah ke media sosial.

Tak disangka, video tersebut viral dan membuat goyangan Prita ditiru banyak orang. Popularitas yang datang begitu cepat, membuat Prita masuk dalam dunia yang bertolak belakang dari kesehariannya.

Jodilee Warwick mengatakan, Prita adalah sosok yang polos, tulus, spontan, mudah tertawa, dan sangat menyayangi keluarganya. Sosoknya juga enggan berkonflik dan cenderung sulit menolak permintaan orang.