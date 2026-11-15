Sejarah Laut Nusantara Diangkat ke Film 12 Mile, Perjuangan 25 Tahun Tanpa Peluru

JAKARTA - Industri perfilman Tanah Air kembali dihebohkan suguhan terbaru bertajuk 12 Mile: Guiding The Archipelago. Film ini menceritakan kisah heroik pakar hukum laut sekaligus mantan Menteri Luar Negeri RI, Prof. Mochtar Kusumaatmadja.

Produser Eksekutif, M. Agus Imanuddin, mengungkapkan alasan mendasar mengangkat figur Mochtar Kusumaatmadja. Ia menyebutkan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah otomatis utuh sejak proklamasi kemerdekaan 1945.

Padahal perairan antarpulau sempat berstatus laut internasional warisan aturan kolonial Belanda.

"Ternyata ada fase-fase yang luar biasa di mana pada saat Indonesia merdeka itu wilayah Indonesia tidak seperti ini. Dari Belanda itu dikasih 3 mil jarak dari bibir pantai. Nah, beliau (Mochtar Kusumaatmadja) berjuang selama 25 tahun, berjuang diplomasi ke negara-negara Amerika, negara tetangga, dan memperjuangkan bagaimana negara kepulauan itu harus dihitung di titik luar," ujar M. Agus Imanuddin di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Menariknya, dalam perjuangan tersebut tak melibatkan pertumpahan darah maupun desingan pekuru medan perang. Sejarah mencatat, keutuhan wilayah laut Nusantara yang dinikmati hari ini justru lahir dari perjuangan meja diplomasi alot selama 25 tahun.

"Cukup berdarah-darah tanpa satu peluru pun, Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia," lanjut Agus.

Agus menegaskan, karya ini membawa pesan penting bahwa pengabdian kepada bangsa dapat dilakukan sesuai keahlian masing-masing. Mochtar membuktikannya lewat kecerdasan hukum laut hingga melahirkan Deklarasi Djuanda 1957 dan pengakuan internasional lewat UNCLOS 1982.