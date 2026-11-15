Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sejarah Laut Nusantara Diangkat ke Film 12 Mile, Perjuangan 25 Tahun Tanpa Peluru

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |23:02 WIB
Sejarah Laut Nusantara Diangkat ke Film <i>12 Mile</i>, Perjuangan 25 Tahun Tanpa Peluru
Casting Film 12 Mile: Guiding The Archipelago
A
A
A

JAKARTA - Industri perfilman Tanah Air kembali dihebohkan suguhan terbaru bertajuk 12 Mile: Guiding The Archipelago. Film ini menceritakan kisah heroik pakar hukum laut sekaligus mantan Menteri Luar Negeri RI, Prof. Mochtar Kusumaatmadja.

Produser Eksekutif, M. Agus Imanuddin, mengungkapkan alasan mendasar mengangkat figur Mochtar Kusumaatmadja. Ia menyebutkan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah otomatis utuh sejak proklamasi kemerdekaan 1945.

Padahal perairan antarpulau sempat berstatus laut internasional warisan aturan kolonial Belanda.

"Ternyata ada fase-fase yang luar biasa di mana pada saat Indonesia merdeka itu wilayah Indonesia tidak seperti ini. Dari Belanda itu dikasih 3 mil jarak dari bibir pantai. Nah, beliau (Mochtar Kusumaatmadja) berjuang selama 25 tahun, berjuang diplomasi ke negara-negara Amerika, negara tetangga, dan memperjuangkan bagaimana negara kepulauan itu harus dihitung di titik luar," ujar M. Agus Imanuddin di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Menariknya, dalam perjuangan tersebut tak melibatkan pertumpahan darah maupun desingan pekuru medan perang. Sejarah mencatat, keutuhan wilayah laut Nusantara yang dinikmati hari ini justru lahir dari perjuangan meja diplomasi alot selama 25 tahun.

"Cukup berdarah-darah tanpa satu peluru pun, Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia," lanjut Agus.

Agus menegaskan, karya ini membawa pesan penting bahwa pengabdian kepada bangsa dapat dilakukan sesuai keahlian masing-masing. Mochtar membuktikannya lewat kecerdasan hukum laut hingga melahirkan Deklarasi Djuanda 1957 dan pengakuan internasional lewat UNCLOS 1982.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Film Film Indonesia Berita Film
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/206/3253938//dara_sarasvati_ungkap_pesan_mendalam_di_film_piye_to_kih-6ECR_large.jpg
Dara Sarasvati Ungkap Pesan Mendalam di Film Piye To Kih?, Belajar Saling Menghargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/206/3253526//alternativa_film_awards-fcrp_large.JPG
Film Indonesia Berpeluang Tembus Festival Internasional, Alternativa 2027 Buka Pendaftaran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/206/3253133//benidictus_siregar_curhat_pernah_minder-iL4t_large.jpg
Benidictus Siregar Curhat Pernah Minder, Merasa Mirip dengan Karakter Ale di Film Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/33/3252988//rumah_produksi_drama_china-yj8W_large.JPG
Hasil Riset: 95 Persen Microdrama China Sudah Pakai AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/33/3251689//casting_film_gak_ada_matinya-F6XZ_large.JPG
Aktor Senior Mathias Muchus 'Dibully' Para Komika di Lokasi Syuting Film, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/206/3251503//drama_still_shinning_termasuk_deretan_kdrama_dengan_rating_nasakom-aX8h_large.JPG
6 Drama Korea dengan Rating Nasakom di 2026, Ada Drama Park Jin Young
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement