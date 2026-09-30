VISION+ Hadirkan Film Musikal Komedi Cidro Asmoro: Dibintangi Ndarboy, Happy Asmara & Jodilee Warwick

JAKARTA – Setelah sukses hadir dalam format series, Cidro Asmoro kini melangkah ke layar lebar dengan cerita yang baru. VISION+ membawa judul yang sudah dikenal penonton ini ke bioskop mulai 8 Oktober 2026.

Cidro Asmoro mengikuti kisah Prita yang diperankan Jodilee Warwick, seorang gadis sederhana dari keluarga kurang mampu yang bekerja sebagai penjaga kafe kecil di Jogjakarta. Di tengah rutinitasnya, Prita sebenarnya menyimpan impian untuk menjadi penyanyi, namun memilih bekerja demi membantu keluarganya.

Suatu malam, Prita dan sahabatnya, Molly, berhenti di trotoar dan melihat seorang pengamen membawakan lagu campursari “Koyo Jogja Istimewa”. Prita spontan ikut bernyanyi dan berjoget. Aksi polos dan penuh semangat tersebut direkam Molly dan diunggah ke media sosial. Tak disangka, video berdurasi kurang dari satu menit itu meledak dan menjadi fenomena nasional.

Goyang Viral khas Prita ditiru berbagai kalangan, hingga dalam semalam kehidupan gadis penjaga kafe tersebut berubah total. Namun, menjadi terkenal ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Prita harus berhadapan dengan dunia hiburan yang sebelumnya asing baginya, termasuk para musisi dan band ternama yang merasa terusik oleh popularitasnya.

Mengusung genre musical, drama, comedy, film Cidro Asmoro mengajak penonton menikmati cerita yang ringan dan menghibur, sekaligus membawa mereka masuk ke momen-momen emosional para karakter.

Film ini memadukan komedi, musikal, romansa, dan fenomena budaya viral dalam sebuah kisah inspiratif tentang seseorang dari kalangan bawah yang berhasil mengubah hidupnya secara luar biasa. “Virale Heboh, Critane Baper!” menjadi semangat utama film ini. “Virale Heboh” merepresentasikan keseruan, musik, komedi, dan fenomena viral Prita, sementara “Critane Baper” membawa penonton lebih dekat pada cerita tentang mimpi, keluarga, persahabatan, dan perjuangan untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah popularitas.

Film ini tetap membawa warna Jawa yang menjadi identitas Cidro Asmoro, namun hadir dengan cerita yang fresh sehingga bisa dinikmati baik oleh penonton yang sudah mengikuti series maupun mereka yang baru pertama kali mengenalnya. “Kami melihat antusiasme penonton terhadap Cidro Asmoro sebagai series dan ingin membawa semangat itu ke layar lebar dengan cerita yang baru.