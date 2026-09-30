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Kiara McKenna Main Serial POTE di VISION+, Intip Karakter Suci yang Jadi Pemicu Teror

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |23:01 WIB
Kiara McKenna Main Serial POTE di VISION+, Intip Karakter Suci yang Jadi Pemicu Teror
POTE
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JAKARTA –  Serial original VISION+ POTE menghadirkan sederet karakter dengan latar dan kepribadian yang berbeda. Salah satunya adalah Suci, dokter berusia 25 tahun yang diperankan oleh Kiara McKenna. Nonton POTE dengan klik link di sini. 

Suci digambarkan sebagai sosok yang lembut, polos, perhatian, dan empatik. Namun, di balik kepribadiannya yang hangat, Suci berada di tengah situasi penuh misteri yang perlahan mengubah suasana di Pulau Marunda. 

Kiara McKenna Hadir sebagai Suci 

Dalam POTE, Kiara McKenna memerankan Suci, seorang dokter gigi dengan kepribadian manis dan penuh perhatian. Suci juga memiliki perasaan terhadap Fandy, salah satu anggota tim medis yang ikut datang ke Pulau Marunda. 

Sifatnya yang polos membuat Suci menjadi sosok yang mudah percaya dan dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Perasaannya terhadap Fandy pun menjadi salah satu sisi menarik dari karakter Suci yang akan mewarnai perjalanan tim medis di pulau tersebut. 

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Topik Artikel :
Vision+ Series Vision+ POTE
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