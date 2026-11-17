Sambut Episode Perdana Harimau Putih: Terikat Cinta, Ratusan Warga Pasar Minggu Ikut Nobar Bersama Cast

JAKARTA - Menyambut penayangan episode perdana Harimau Putih Terikat Cinta, MNCTV menggelar acara Nonton Bareng (Nobar) dan Meet & Greet bersama para pemain pada Senin, 16 November 2026, di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta. Acara ini dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri dari warga setempat dan penggemar. Dua pemeran utama, Lazuardy Nasution (Seta) dan Dinda Mahira (Aurel), turut hadir menyapa penggemar sekaligus meramaikan rangkaian acara.

Antusiasme warga terlihat sejak awal acara. Ratusan peserta berkumpul untuk menyaksikan episode perdana Harimau Putih Terikat Cinta bersama-sama. Kehadiran para pemain yang ikut menyaksikan penayangan tersebut membuat pengalaman nobar terasa semakin spesial dan berkesan.

Keseruan berlanjut melalui berbagai aktivitas interaktif. Sesi karaoke bersama mengajak warga bernyanyi dan menikmati suasana kebersamaan. Peserta juga berkesempatan mengenal lebih dekat kedua pemeran utama melalui sesi interview eksklusif bersama Lazuardy Nasution dan Dinda Mahira.

Suasana semakin meriah saat para pemain mengajak warga mengikuti berbagai games. Sebanyak 25 perwakilan fanbase turut berpartisipasi dan berkesempatan berinteraksi langsung dengan para cast. Momen kebersamaan semakin lengkap melalui TikTok Challenge yang diikuti para pemain bersama peserta nobar.

Rangkaian acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama para cast dan seluruh peserta sebagai kenang-kenangan dari keseruan Nobar & Meet & Greet Harimau Putih Terikat Cinta di Pasar Minggu.

Bagaimana kelanjutan kisah cinta Seta dan Aurel di tengah konflik dua klan manusia harimau? Saksikan Harimau Putih Terikat Cinta setiap hari pukul 19.00 WIB, hanya di MNCTV Channel 29. Selalu di Hati.

(kha)

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