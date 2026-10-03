Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 55: Saga Protektif pada Luna Pasca-Kecelakaan

Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 55: Saga Protektif pada Luna Pasca-Kecelakaan. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 55 bercerita tentang Saga yang semakin protektif terhadap Luna pasca-kecelakaan yang menimpanya. Sementara Luna, diam-diam membawa motor T-Rex untuk test drive.

Aksi Luna tersebut membuat Saga panik dan bergegas mengejarnya. Saga kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Luna. Sayangnya, Luna masih belum bisa menjawab pernyataan cinta Saga.

Menariknya, alih-alih merasa kecewa Saga memilih tetap berada di sisi Luna dan berjanji akan terus melindunginya. Di sisi lain, pertemuan Dewa dengan Prisil, Roman, Marco, dan Vino membuka kembali konflik lama.

Apalagi, setelah Dewa tahu Prisil sedang hamil dan curiga siapa ayah biologis bayi yang dikandungnya. Sementara Rifky mulai curiga dengan keterlibatan anak-anak Spider dalam kasus perampokan dan sabotase motor Luna.

Saga kemudian memilih mencari tahu sendiri demi melindungi Luna dan keluarganya. Di sekolah, Vino mulai beradaptasi dan langsung menarik perhatian banyak siswa perempuan.