Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 55: Saga Protektif pada Luna Pasca-Kecelakaan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |17:30 WIB
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 55: Saga Protektif pada Luna Pasca-Kecelakaan
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 55: Saga Protektif pada Luna Pasca-Kecelakaan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 55 bercerita tentang Saga yang semakin protektif terhadap Luna pasca-kecelakaan yang menimpanya. Sementara Luna, diam-diam membawa motor T-Rex untuk test drive.

Aksi Luna tersebut membuat Saga panik dan bergegas mengejarnya. Saga kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Luna. Sayangnya, Luna masih belum bisa menjawab pernyataan cinta Saga. 

Menariknya, alih-alih merasa kecewa Saga memilih tetap berada di sisi Luna dan berjanji akan terus melindunginya. Di sisi lain, pertemuan Dewa dengan Prisil, Roman, Marco, dan Vino membuka kembali konflik lama.

Apalagi, setelah Dewa tahu Prisil sedang hamil dan curiga siapa ayah biologis bayi yang dikandungnya. Sementara Rifky mulai curiga dengan keterlibatan anak-anak Spider dalam kasus perampokan dan sabotase motor Luna.

Saga kemudian memilih mencari tahu sendiri demi melindungi Luna dan keluarganya. Di sekolah, Vino mulai beradaptasi dan langsung menarik perhatian banyak siswa perempuan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/598/3245646/terlanjur_mencintaimu-FbKG_large.jpeg
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 89: Akhirnya, Bukti Kejahatan Laura Ditemukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/598/3245569/ternyata_ini_cinta-qKgo_large.jpg
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 54: Prisil Klaim Hamil Anak Dewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/598/3245046/ternyata_ini_cinta-i15F_large.jpeg
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 52: Roman Tak Sengaja Dengar Pengakuan Prisil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/33/3244631/ternyata_ini_cinta-NVgD_large.jpg
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 50: Kecelakaan Luna Penuh Kejanggalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/598/3244346/ternyata_ini_cinta-WTVA_large.jpg
Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 48: Dewa Incar Luna untuk Tekan Saga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/598/3244209/terlanjur_mencintaimu-61pr_large.jpeg
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 82: Rahasia Kenzo Terungkap, Laura Kabur
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement