Sarah Sechan Tampil di Serial VISION+ My Chef in Crime, Gimana Perannya?

JAKARTA – Dunia kuliner biasanya identik dengan hidangan lezat, kompetisi para chef, dan dapur yang sibuk. Namun, bagaimana jika sebuah hidangan justru menjadi petunjuk untuk mengungkap kasus pembunuhan? Premis inilah yang ditawarkan serial original VISION+ terbaru, My Chef in Crime. Nonton sekarang dengan klik link di sini.

Yang menarik, serial bergenre crime dan investigasi ini turut menghadirkan Sarah Sechan dalam salah satu karakter penting. Lantas, seperti apa peran yang dimainkan Sarah Sechan?

Sarah Sechan berperan sebagai Mamih Euis, sosok perempuan berusia 50-an yang merupakan bibi Rama (Roy Sungkono) sekaligus ibu Anya (Sarah Felicia). Ia juga menjadi salah satu tulang punggung operasional restoran keluarga Kalu Warga.

Karakter Mamih Euis digambarkan sebagai sosok yang cerewet, penuh kasih, eksentrik, dan sederhana. Sekilas, ia mungkin terlihat seperti anggota keluarga yang hanya sibuk mengurus restoran dan keseharian keluarga.

Namun, di balik karakternya yang hangat, Mamih Euis ternyata memiliki pengalaman yang membuatnya menjadi bagian penting dalam rangkaian misteri yang terjadi.