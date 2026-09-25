Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 82: Rahasia Kenzo Terungkap, Laura Kabur

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 82 bercerita tentang Arumi yang harus menghadapi kenyataan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya.

Di hadapan Alex, Celia membeberkan bukti bahwa Laura tak pernah benar-benar hamil dan Kenzo sebenarnya adalah anak Arumi. Mengetahui fakta itu, Arumi tak mampu menahan air matanya.

Anak yang selama ini dicarinya ternyata selama ini begitu dekat dengannya. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena Alex mengungkapkan Kenzo dibawa pergi oleh Laura.

Arumi kembali terpukul. Bersama Elio, ia mengejar Alex dan mendesaknya untuk mengungkap keberadaan Kenzo. Kemarahan Arumi pun tak terbendung hingga rasa sakit hatinya selama ini diungkapkannya pada Alex.

Di sisi lain, Laura yang membawa Kenzo justru terjebak di Holiday Season Hotel. Polisi mulai melacak mobil Celia yang dibawanya tanpa izin. Saat polisi menunjukkan foto Laura kepada resepsionis, keberadaannya nyaris terungkap.