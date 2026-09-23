Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 80 Rabu: Kebohongan Laura Akhirnya Terungkap

JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Alex akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Celia sambil membawa Kenzo. Sempat dilanda takut Celia akan merebut cucunya, ia justru mendapat sambutan hangat. Celia berjanji akan memenuhi semua kebutuhan Kenzo. Meski begitu ia tetap mendesak Alex untuk segera bertanggung jawab kepada Arumi. Ia juga mengingatkan, jika persoalan ini sampai berlanjut ke jalur hukum, Alex justru berisiko kehilangan Kenzo untuk selamanya.

Di sisi lain, Laura yang mengetahui kebohongan Alex nekat meninggalkan rumah sakit meski kondisinya belum pulih benar. Sementara itu, Elio diam-diam membawa Arumi ke Helix National Laboratory untuk membuktikan dugaannya bahwa Kenzo adalah anak kandung Arumi. Sayangnya, pemeriksaan terhambat karena membutuhkan persetujuan dan kehadiran orang tua atau wali sah. Saat Elio menjelaskan rencana tes DNA kepada Kevin lewat video call, Laura tanpa sengaja mendengar semuanya. Ia panik dan langsung berusaha mencari tahu keberadaan Helix.

Kecurigaan terhadap Laura pun kian menguat setelah Rio mendapat pengakuan mengejutkan dari Dokter Lisa, bahwa Laura sebenarnya tidak pernah hamil maupun melahirkan. Selama ini, Laura hanya meminta Lisa berpura-pura menjadi dokter yang menangani kehamilannya.

Di Helix, Elio akhirnya mengungkap kepada Arumi bahwa pemeriksaan itu berkaitan dengan anaknya. Harapan Arumi pun kembali menyala. Namun belum sempat semuanya jelas, Alex tiba-tiba muncul di area parkir Helix bersama Kenzo. Kemunculan itu justru membuat Elio semakin yakin akan kecurigaannya sendiri.

Apa yang akan dilakukan Arumi dan Elio selanjutnya? Dan akankah tes DNA ini benar-benar membongkar seluruh kebohongan Alex dan Laura?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

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