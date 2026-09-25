Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 47: Datangi Rumah Martha, Dewa Incar Flashdisk Rahasia?

JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 47 bercerita tentang Andi yang dituduh sebagai pengkhianat oleh Reno dan anak-anak Spider, setelah ketahuan bertemu dengan Saga. Andi berusaha mengklarifikasi namun Reno tidak percaya.

Akibatnya, Andi dikeroyok dan dikeluarkan dari Geng Spider. Reno pun memberikan peringatan keras kepada anggota lain agar tidak ada yang berani berkhianat. Di sisi lain, Dewa mendapat kabar, hubungan gelapnya dengan Prisil sudah tersebar di sekolah.

Prisil semakin panik karena Roman juga berencana menceraikannya. Saat tekanan semakin besar, Dewa justru memutuskan hubungannya dengan Prisil. Perempuan itu terpukul karena merasa kehilangan satu-satunya tempat bergantung.

Rifky kemudian menemui Saga untuk mencari tahu keterkaitan Geng Spider dengan perampokan rumah Martha. Saga mengungkap, dirinya sudah keluar dari Spider dan kini geng tersebut dipimpin Reno.

Rifky semakin curiga, perampokan tersebut bukan kejadian biasa dan ada pihak yang mengatur semuanya dari belakang. Sementara itu, masalah Luna dan Mila akhirnya menemukan titik terang.

Luna kemudian terbukti bukan orang yang menyebarkan rahasia keluarga Mila. Ternyata, informasi tersebut dibocorkan Sasa kepada Nina. Mila akhirnya menyadari kesalahannya dan Luna terbukti tidak bersalah.