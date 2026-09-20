Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 167: Polisi Temukan Koper Tersembunyi di Lemari Pakaian Davina

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Penggeledahan juga dilakukan di Avenue & Co cabang Kemang. Eki memancing Pak Kemal untuk menghubungi Dipa tanpa memberitahukan bahwa polisi sudah berada di restoran. Dipa yang datang ke Karaoke Ceria justru berhadapan langsung dengan Eki dan polisi.

Saat diperiksa, Dipa mengakui dirinya menjalankan operasional Avenue & Co, tetapi berusaha mengarahkan kecurigaan kepada pemilik perusahaan dengan mengatakan bahwa setiap laporan yang dibuatnya selalu diketahui oleh pemilik Avenue & Co. Sebelum dapat meninggalkan tempat, Dipa ditahan sebagai saksi untuk pemeriksaan dugaan pencucian uang dan manipulasi laporan keuangan, lalu HP serta dompetnya disita.

Di rumah Novan, Davina menunjukkan lokasi buku tabungan khusus transaksi Avenue & Co dan dokumen legalitas kepemilikan perusahaan kepada Tommy. Davina menegaskan bahwa dirinya bersedia kooperatif dan bahkan siap mengembalikan uang yang terbukti ilegal. Namun, situasi berubah drastis ketika polisi menemukan sebuah koper silver tersembunyi di dalam lemari pakaian Davina. Davina mengaku sama sekali tidak mengetahui keberadaan koper tersebut.

Ketika Tommy mencoba membukanya, kode tanggal lahir Davina ternyata berhasil membuka koper itu, membuat Davina semakin panik dan kebingungan. Saat koper dibuka, seluruh orang di kamar Davina tersentak karena di dalamnya terdapat tumpukan uang pecahan 100 US Dollar. Polisi kemudian menemukan sebuah map berisi laporan keuangan asli Avenue & Co yang seluruhnya mencatat kerugian sebelum dimanipulasi. Davina bersikeras bahwa ia baru pertama kali melihat uang dan dokumen tersebut, tetapi Tommy tetap menyitanya sebagai barang bukti dan meminta Davina ikut ke kantor polisi untuk pemeriksaan lanjutan.

Di tempat lain, Sena yang masih menunggu di dalam mobil merasakan firasat buruk dan ingin mendekati rumah, sementara Novan juga mulai gelisah setelah buku tabungannya diamankan polisi. Situasi pun semakin genting karena jebakan Dipa terhadap Davina mulai berhasil

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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