Hwang Min Hyun Gantikan Lee Jong Suk Bintangi Iseop’s Romance

JAKARTA - Hwang Min Hyun dikabarkan akan berperan sebagai Tae I Seop, karakter utama dalam drama baru tvN Iseop’s Romance. Kabar tersebut mencuat setelah Lee Jong Suk memutuskan mundur dari proyek tersebut, pada 3 September silam.

Pada 15 September 2026, PLEDIS Entertainment membenarkan kalau Hwang Min Hyun mendapat tawaran untuk membintangi Iseop’s Romance. “Namun sejauh ini belum ada keputusan final terkait keterlibatan sang aktor,” ujar perwakilan agensi tersebut.

Hwang Min Hyun Gantikan Lee Jong Suk Bintangi Drama Iseop’s Romance. (Foto: Hancinema)

Namun kemudian, sumber dalam tim produksi drama tersebut mengonfirmasi kepada media lokal bahwa Hwang Min Hyun menerima tawaran untuk membintangi drama tersebut.

Seperti diketahui, karakter Tae I Seop awalnya diberikan kepada Lee Jong Suk. Namun pada 3 September 2026, ACE FACTORY mengumumkan, sang aktor memutuskan mundur dari proyek tersebut.

“Lee Jong Suk sudah cukup lama mempersiapkan diri untuk proyek ini. Namun karena ada perubahan jadwal produksi dan syuting, maka sulit bagi Lee Jong Suk untuk menyesuaikan dengan proyek selanjutnya,” tutur agensi tersebut.

Lee Jong Suk memutuskan mundur dari produksi drama Iseop's Romance akibat adanya perubahan jadwal produksi. (Foto: Instagram|@jongsuk0206)

Setelah Lee Jong Suk memutuskan mundur, Choi Yoon Ji selaku aktris utama drama itu pun ikut memutuskan mundur dengan alasan yang sama: perubahan jadwal produksi dan syuting yang berpengaruh pada proyek kerja sang aktris.

Karena kedua aktor tersebut mundur, maka tim produksi mulai mencari kembali pemeran utama Iseop’s Romance. Jika pemeran Tae I Seop sudah diserahkan kepada Hwang Min Hyun, sayangnya pengganti Choi Yoon Ji masih belum diumumkan.