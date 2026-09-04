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Sung Joon dan Kim Si Ah Digaet Bintangi Drama Solo Leveling

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |07:30 WIB
Sung Joon dan Kim Si Ah Digaet Bintangi Drama Solo Leveling
Sung Joon dan Kim Si Ah Berpotensi Gabung dengan Byeon Woo Seok dalam Drama Solo Leveling. (Foto: Hancinema
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SEOUL - Sung Joon dan Kim Si Ah berpotensi gabung drama baru Netflix, Solo Leveling. VARO Entertainment dan Moahn Entertainment mewakili kedua aktor tersebut membenarkan mereka mendapatkan tawaran membintangi drama tersebut.

“Namun sejauh ini belum ada keputusan final terkait apakah Sung Joon atau Kim Si Ah akan bergabung dalam produksi drama tersebut,” ungkap agensi kedua aktor tersebut dalam keterangan resminya dikutip dari News1, pada Jumat (4/9/2026). 

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Sung Joon Berpotensi Gabung dengan Byeon Woo Seok dalam Drama Solo Leveling. (Foto: Esquire)

Drama Solo Leveling awalnya dirilis sebagai web novel yang kemudian diadaptasi ke versi webtoon dan series animasi. Kisahnya tentang Sung Jin Woo, pemburu dengan ranking ‘E’, status terendah dalam kelompok pemburu monster. 

Setelah mengalami peristiwa yang nyaris membunuhnya, Sung Jin Woo mendapatkan kemampuan tak biasa yang mengangkat peringkatnya dalam kelompok pembunuh monster. Dengan kemampuan tersebut, Jin Woo menjadi harapan baru manusia.

Jika Sung Joon menerima tawaran membintangi Solo Leveling maka sia akan berperan sebagai Woo Jin Chul, salah satu karakter kunci dalam drama tersebut. Sementara Kim Si Ah digaet berperan sebagai Han Song Yi, adik sahabat adik Sung Jin Woo, Sung Jin Ah.

Solo Leveling
Sung Joon dan Kim Si Ah Berpotensi Gabung dengan Byeon Woo Seok dalam Drama Solo Leveling. (Foto: Hancinema)

Sebelumnya, Netflix sudah mengumumkan Byeon Woo Seok akan berperan sebagai Sung Jin Woo dalam drama tersebut. Sementara Han So Hee dan Kang You Seok masih mempertimbangkan untuk berperan sebagai Cha Hae In dan Yoo Jin Ho.

Rain, Lee Sung Min, Lee Hong Nae, dan Kang Mina juga dikabarkan masih mempertimbangkan tawaran untuk membintangi Solo Leveling.*
 

(SIS)

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