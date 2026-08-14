Heo Nam Jun Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Currency Reform

SEOUL - Aktor Heo Nam Jun dikabarkan akan menjadi bintang utama drama baru SBS, Currency Reform. Kabar tersebut kemudian diklarifikasi oleh agensi sang aktor, H.SOLID, pada 14 Agustus 2026.

“Drama Currency Reform merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan Heo Nam Jun saat ini,” ujar H.SOLID seperti dikutip dari MyDaily, pada Jumat (14/8/2026).

Series yang diadaptasi dari webtoon berjudul serupa ini berkisah tentang Yoo Il Han, seorang pria yang berada di titik terendah hidupnya. Suatu hari, dia menerima kabar duka tentang kematian sang ayah yang tak pernah dikenalnya.

Namun yang menarik, ternyata ayahnya meninggalkan warisan senilai KRW1 triliun untuk Yoo Il Han. Jika menerima tawaran untuk membintangi Currency Reform maka Heo Nam Jun akan berperan sebagai Yoo Il Han.

Saat ini, Heo Nam Jun dikabarkan masih sibuk dengan syuting drama tvN, Whale Star: The Gyeongseong Mermaid. Dia beradu akting dengan Choi Woo Shik dan Moon Ga Young dalam drama tersebut.*



(SIS)

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