Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Heo Nam Jun Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Currency Reform

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |14:30 WIB
Heo Nam Jun Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon <i>Currency Reform</i>
Heo Nam Jun Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Currency Reform. (Foto: H.SOLID)
A
A
A

SEOUL - Aktor Heo Nam Jun dikabarkan akan menjadi bintang utama drama baru SBS, Currency Reform. Kabar tersebut kemudian diklarifikasi oleh agensi sang aktor, H.SOLID, pada 14 Agustus 2026.  

“Drama Currency Reform merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan Heo Nam Jun saat ini,” ujar H.SOLID seperti dikutip dari MyDaily, pada Jumat (14/8/2026). 

Series yang diadaptasi dari webtoon berjudul serupa ini berkisah tentang Yoo Il Han, seorang pria yang berada di titik terendah hidupnya. Suatu hari, dia menerima kabar duka tentang kematian sang ayah yang tak pernah dikenalnya. 

Namun yang menarik, ternyata ayahnya meninggalkan warisan senilai KRW1 triliun untuk Yoo Il Han. Jika menerima tawaran untuk membintangi Currency Reform maka Heo Nam Jun akan berperan sebagai Yoo Il Han. 

Saat ini, Heo Nam Jun dikabarkan masih sibuk dengan syuting drama tvN, Whale Star: The Gyeongseong Mermaid. Dia beradu akting dengan Choi Woo Shik dan Moon Ga Young dalam drama tersebut.*
 

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/206/3232462/deactivated_agent_kim-gTde_large.png
Sukses Besar, SBS Bakal Garap Agent Kim Reactivated Season 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/206/3230622/lee_jong_suk_dan_park_ji_hyun-mqRA_large.jpg
Lee Jong Suk dan Park Ji Hyun Berpotensi Adu Akting dalam Drama Paradise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/598/3229593/agent_kim_reactivated-64A9_large.jpg
Rating Capai 22,3 Persen, Drama Agent Kim Reactivated Catat Sejarah Baru untuk SBS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/206/3229249/queen_of_taming-ZwDv_large.jpg
Lee Ju Myoung dan Kim Young Kwang Digaet Bintangi Queen of Taming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/33/3228173/agent_kim_reactivated-T6hG_large.jpg
Baru 3 Episode, Rating Drama Agent Kim Reactivated Capai 18,8 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/206/3227132/flex_x_cop_2-uCj8_large.jpg
Ahn Bo Hyun dan Jung Eun Chae Kembali Bintangi Flex x Cop 2, Tayang 7 Agustus 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement