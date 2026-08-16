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Setelah 6 Episode, A Bona Fide Killer Sukses Tembus Rating 2 Digit 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |13:29 WIB
Setelah 6 Episode, A Bona Fide Killer Sukses Tembus Rating 2 Digit 
Setelah 6 Episode, A Bona Fide Killer Sukses Tembus Rating 2 Digit. (Foto: MBC)
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SEOUL - Drama Gong Hyo Jin dan Jung Joon Won, A Bona Fide Killer, akhirnya  membukukan rating dua digit di episode 6 yang tayang di MBC, pada Sabtu, 15 Agustus 2026. 

Mengutip data Nielsen Korea, drama yang diarahkan oleh sutradara Yoon Jong Ho dan Kim Ji Hoon tersebut membukukan rating rata-rata sebesar 10,2 persen, pada penayangan 15 Agustus 2026. 

Angka itu menjadi rating tertinggi A Bona Fide Killer sepanjang penayangannya. Saat memulai debutnya pada 31 Juli 2026, drama itu meraih rating cukup solid di angka 7,4 persen. 

A Bona Fide Killer
Setelah 6 Episode, A Bona Fide Killer Sukses Tembus Rating 2 Digit. (Foto: MBC)

Rating tersebut kemudian perlahan naik hingga menembus angka dua digit di episode enam. Performa itu sekaligus membuat drama tersebut menjadi miniseri paling banyak ditonton warga Korea Selatan, pada Sabtu malam. 

Di lain pihak, dua pesaing A Bona Fide Killer lainnya, drama Love on the Menu (KBS) dan Flex x Cop 2 (SBS) juga membukukan kenaikan rating masing-masing sebesar 14,2 persen dan 5,7 persen.

Sementara untuk drama TV kabel, Spooky in Love (tvN) dan The Apartment Job (JTBC) masing-masing mendulang rating 6,1 persen dan 5,4 persen pada penayangan di hari Sabtu.*

(SIS)

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