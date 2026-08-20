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Kim Nam Gil dan Lee Joo Bi Digaet Bintangi Drama The Shady Lawyer

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |20:30 WIB
Kim Nam Gil dan Lee Joo Bi Digaet Bintangi Drama <i>The Shady Lawyer</i>
Kim Nam Gil dan Lee Joo Bi Digaet Bintangi Drama The Shady Lawyer. (Foto: Soompi)
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SEOUL - Kim Nam Gil berpotensi adu akting dengan aktris Lee Joo Bi dalam drama The Shady Lawyer yang mengawinkan genre komedi dan hukum. Kabar tersebut kemudian ditanggapi agensi sang aktor.

“Saat ini, dia masih mempertimbangkan dengan sangat positif tawaran membintangi proyek tersebut,” kata Gilstory ENT selaku perwakilan Kim Nam Gil dikutip dari MyDaily, pada Kamis (20/8/2026). 

Serupa dengan Gilstory, KeyEast Entertainment juga mengonfirmasi kalau Lee Joo Bin mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. “Dia masih mempertimbangkan tawaran itu,” ujar agensi tersebut.

The Shady Lawyer merupakan drama komedi berlatar belakang sistem litigasi perdata di mana para pengacara harus menangani 12.000 kasus per hari dengan nilai gugatan ganti rugi mencapai KRW52 triliun. 

Jika menerima tawaran membintangi drama The Shady Lawyer, maka Kim Nam Gil akan berperan sebagai Jang Do Young, seorang pria yang melihat ruang sidang sebagai ‘meja judi’ brutal.

Sementara Lee Joo Bin ditawari untuk berperan sebagai Cha Ha Kyung, seorang pengacara kaya yang lebih mendambakan kemenangan di ruang sidang ketimbang uang. 

Didorong keinginan untuk menang, Cha Ha Kyung kemudian bergabung dengan Jang Do Young saat harus menghadapi ‘pertempuran’ sengit di ruang sidang. Rencananya, ENA akan menayangkan The Shady Lawyer awal tahun 2027.*

(SIS)

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