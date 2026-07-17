Lee Jong Suk dan Park Ji Hyun Berpotensi Adu Akting dalam Drama Paradise

SEOUL - Aktris Park Ji Hyun berpotensi adu akting dengan Lee Jong Suk dalam drama baru karya penulis skenario Kim Su Jin berjudul Paradise. Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktris, pada 16 Juli 2026.

“Drama tersebut merupakan salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan oleh Park Ji Hyun saat ini. Belum ada keputusan final dari sang aktris terkait tawaran itu,” ungkap Namoo Actors dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Newsen, pada Jumat (17/7/2026).

Lee Jong Suk dan Park Ji Hyun Berpotensi Adu Akting dalam Drama Paradise. (Foto: Namoo Actors)

Paradise bercerita tentang pertemuan tak terduga reporter Kang Chi Young (Lee Jong Suk) dan polisi bernama Cha Jung Won (Park Ji Hyun) akibat sebuah insiden. Hubungan mereka pada akhirnya membuka rahasia dan kebenaran sebuah kasus yang telah lama tertutup rapat.

Drama ini merupakan proyek terbaru penulis skenario Kim Su Jin yang juga menggarap skenario drama populer, Beyond Evil, yang dibintangi Shin Ha Kyun dan Yeo Jin Goo. Drama itu bahkan memenangkan penghargaan Best Drama dan Best Screenplay Baeksang Arts Awards 2021.

Kim Su Jin akan berkolaborasi dengan sutradara Oh Choong Hwan dalam menggarap drama tersebut. Jika Lee Jong Suk menerima tawaran ini, maka Paradise akan menjadi kolaborasi keempat bagi sang aktor dan Oh Choong Hwan, setelah Start-Up, While You Were Sleeping, dan Big Mouth.

Lee Jong Suk dan Park Ji Hyun Berpotensi Adu Akting dalam Drama Paradise. (Foto: Instagram|@jongsuk0206)

Sementara itu, Park Ji Hyun akan segera memulai syuting drama Love Cloud, proyek barunya bersama Song Joong Ki. KBS2 mengungkapkan, drama akhir pekan tersebut akan memulai masa tayangnya pada tahun depan.

Drama Love Cloud bercerita tentang Kang Woo Joo (Song Joong Ki), seorang staf traffic controller bandara yang bisa ‘melihat’ emosi mantan kekasihnya, Ahn Ha Ni (Park Ji Hyun) melalui cuaca. Sementara itu, emosi Ahn Ha Ni akan menentukan cuaca pada hari itu.*



(SIS)

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