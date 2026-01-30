Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

KIKO Season 4 Episode Rock N Roll, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |21:30 WIB
KIKO Season 4 Episode Rock N Roll, Minggu Pagi di RCTI
KIKO Season 4 Episode Rock N Roll, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda dan keluarga dengan menayangkan episode baru animasi KIKO Season 4. Yuk, simak sinopsis episode Rock N Roll yang bakal tayang Minggu ini.

Perjuangan Kiko dan teman-temannya menyatakan AB/CD masih berlanjut. Setelah melalui kejar-kejaran, bujukan, hingga meluruskan kesalahpahaman, ketiga personil AB/CD setuju untuk kembali tampil bersama.

Karkus dan Pupus menghalalkan segala cara untuk menggagalkan penampilan AB/CD. Namun mereka justru terkena imbasnya dengan terpeleset, jatuh, dan tersangkut di atas box kembang api. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan animasi KIKO Season 4 Episode Rock N Roll, pada Minggu, 1 Februari 2026, pukul 08.00 WIB. Animasi KIKO juga bisa Anda tonton di MNCTV, setiap Senin - Jumat, jam 06.30 WIB, Sabtu pukul 09.30 WIB, dan Minggu jam 09.00 WIB.

Tak sekadar menyuguhkan aksi dan petualangan seru, animasi KIKO juga mengusung pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. KIKO akan terus hadir dengan berbagai kejutan yang dinanti penggemarnya.

Program animasi KIKO juga dapat Anda tonton lewat aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh melalui App Store dan Play Store. Atau, Anda bisa mengakses laman www.rctiplus.com.**

(SIS)

