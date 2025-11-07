Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Animasi KIKO Season 4 Episode Revolts Revolution Part 2, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |16:30 WIB
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolts Revolution Part 2, Minggu Pagi di RCTI
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolts Revolution Part 2, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Minggu pagi si kecil akan semakin ceria dan seru dengan animasi KIKO Season 4 yang akan tayang di RCTI. Yuk simak episode Revolt’s Revolution Part 2 yang akan tayang minggu ini.

Revolt menolak tawaran wali kota dan memimpin jalannya rencana pengrusakan sistem produksi kapsul nutrisi. The Rebel bahkan menyabotase pabrik hingga persediaan kapsul nutrisi habis. 

Tindakannya menyebabkan kegaduhan di Neo Asri. Banyak warga yang kelaparan dan melakukan demo. The Rebel memanfaatkan momen dengan membagikan makanan. Warga pun memakannya agar tidak mati kelaparan. 

Situasi semakin darurat dan wali kota terpaksa melonggarkan peraturan dengan membebaskan warga mengonsumsi makanan apapun. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode Revolt’s Revolution Part 2 KIKO di RCTI, pada Minggu, 9 November 2025, pukul 08.00 WIB. Anda juga bisa menonton series animasi ini di MNCTV setiap Senin-Jumat jam 06.30 WIB, Sabtu pukul 09.30 WIB, dan Minggu jam 09.00 WIB.

