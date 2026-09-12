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Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 35: Rahasia yang Mulai Terkuak

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |16:30 WIB
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 35: Rahasia yang Mulai Terkuak
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 35: Rahasia yang Mulai Terkuak. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 35 bercerita tentang konflik yang tercipta saat Saga memberikan sejumlah uang kepada Heru. Dia memintanya untuk segera pergi meninggalkan Jakarta agar keberadaannya tidak tercium oleh Rifky.

Langkah Saga terbukti berhasil; ketika Rifky mendatangi bengkel Heru, tempat tersebut sudah kosong. ​Di tempat lain, ketegangan berlanjut saat Marco secara diam-diam menyelinap dan memasang GPS tracker di saku jas ayahnya, Dewa. 

Melalui alat pelacak tersebut, Marco bersama Bima berhasil membuntutinya hingga ke sebuah gedung tua yang tak berpenghuni. ​Sementara itu, Mila yang merasa curiga setelah mencuri dengar percakapan mesra mamanya, Prisil, di telepon, memutuskan untuk membuntutinya ke sebuah kafe bersama Sasa.

​Di lokasi berbeda, Luna tak sengaja menemukan surat hasil tes DNA saat berada di bengkel Rifky. Merasa tak bisa lagi menutupi kenyataan, Rifky akhirnya berterus terang mengenai alasannya mencari keberadaan anak biologisnya yang ternyata masih hidup. 

Luna yang tersentuh lantas memberikan pelukan hangat serta dukungan emosional untuk Rifky. Situasi makin pelit saat Prisil tiba di kafe dan menyadari keberadaan Mila serta Sasa. 

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