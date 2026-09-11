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VISION+ Resmi Tersedia di LG TV, Hadirkan Akses Streaming Lebih Mudah bagi Pengguna

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |22:30 WIB
VISION+ Resmi Tersedia di LG TV, Hadirkan Akses Streaming Lebih Mudah bagi Pengguna
VISION+ Resmi Tersedia di LG TV. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – VISION+ resmi hadir di LG TV, memberikan kemudahan baru bagi pengguna untuk menikmati berbagai konten VISION+ langsung dari perangkat TV. Aplikasi VISION+ telah resmi tersedia mulai 31 Agustus dan dapat diakses melalui LG TV dengan sistem operasi webOS 4.0 hingga webOS 26, yang mencakup perangkat LG keluaran 2018 hingga 2026.

Dengan hadirnya VISION+ di LG webOS, pengguna dapat mencari dan mengunduh aplikasi VISION+ langsung melalui LG TV. Setelah aplikasi terpasang, pengguna dapat menikmati beragam pilihan tayangan VISION+ tanpa perlu menggunakan perangkat tambahan.

Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya VISION+ untuk memberikan akses yang semakin mudah dan nyaman bagi pengguna dalam menikmati berbagai konten hiburan dan olahraga. Melalui layar LG TV, pengguna dapat menikmati pilihan tayangan VISION+ dengan pengalaman menonton yang lebih leluasa di rumah.

Kehadiran VISION+ di LG TV menjadi semakin istimewa berkat dukungan teknologi LG AI pada lini terbaru LG OLED evo AI C6. Ditenagai prosesor AI generasi terkini yang mampu mengoptimalkan gambar dan suara secara otomatis sesuai jenis konten, LG TV menghadirkan pengalaman menonton yang jauh lebih cerdas dan personal.

Dari detail visual yang lebih tajam, warna yang lebih kaya, hingga suara yang terasa mengelilingi penonton, setiap elemen bekerja untuk menciptakan pengalaman yang lebih hidup. 

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Topik Artikel :
Aplikasi Streaming LG TV Vision+
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