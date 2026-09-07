Sintya Marisca Tampil Keren, Jadi Penyidik Kepolisian di Serial My Chef in Crime VISION+

JAKARTA – Sintya Marisca menghadirkan peran yang berbeda dalam serial original VISION+, My Chef in Crime. Kali ini, ia memerankan Vita, seorang penyidik kepolisian muda yang tegas dan idealis.

Beradu peran dengan Roy Sungkono yang memerankan Rama, Vita harus mengungkap misteri yang ternyata membawa mereka pada konspirasi kejahatan yang jauh lebih besar. Nonton original series VISION+ My Chef in Crime dengan klik link di sini.

Sintya Marisca Perankan Penyidik Muda Bernama Vita

Dalam serial ini, Sintya Marisca berperan sebagai Vita, seorang junior investigator yang tegas dan idealis. Vita punya keinginan kuat untuk memperjuangkan kebenaran dari dalam institusi kepolisian. Namun, kejujuran dan instingnya dalam menangani kasus kerap membuatnya berhadapan dengan lingkungan kerja.

Vita juga memiliki pengalaman masa lalu yang membentuk cara pandangnya terhadap hukum. Trauma dan kekecewaan terhadap sistem membuatnya semakin gigih mencari kebenaran, termasuk ketika menangani kasus kematian seorang celebrity chef. Dalam menjalankan penyelidikan, Vita dipertemukan kembali dengan Rama, cinta pertamanya yang kini menjadi tersangka utama pembunuhan.

Pertemuan tersebut membuat urusan pekerjaan dan perasaan lama perlahan kembali bercampur. Kasus Kematian Chef Anthony Jadi Awal Misteri Cerita My Chef in Crime dimulai dengan kematian Chef Anthony Fahrozi, seorang celebrity chef yang ditemukan tewas di dapur restorannya, Krakatoa.