Menuju Layar Lebar, Film Istimewa Kembali Ajak Penonton Melihat Manusia Lebih Utuh

JAKARTA — Menjelang penayangannya di seluruh bioskop Indonesia pada 17 September 2026, film Istimewa menggelar gala premiere di XXI Epicentrum, Jakarta, Senin (7/9/2026). Momen ini menjadi kesempatan bagi para pemain dan filmmakers untuk memperkenalkan lebih dekat kisah keluarga yang menempatkan anak-anak dengan disabilitas sebagai pusat perjalanan cerita.

Gala premiere ini sekaligus menandai pertemuan kembali Istimewa dengan penonton setelah sebelumnya menyapa masyarakat melalui rangkaian cinema visit di berbagai kota. Kali ini, para pemain hadir bersama untuk menyaksikan kisah Rumah Istimewa di layar lebar sekaligus berbagi perjalanan dan pesan yang mereka bawa melalui film tersebut.

Bagi sutradara Ruben Adrian, salah satu hal terpenting sejak awal adalah memastikan para karakter di Istimewa hadir sebagai individu yang utuh, bukan hanya dikenal melalui kondisi yang mereka miliki.

“Kami tidak ingin membuat karakter yang hanya menjelaskan kondisinya. Kami ingin mereka hadir sebagai manusia yang punya keinginan, pilihan, humor, mimpi, dan perjalanan sendiri,” ujarnya.

Menurut Ruben, proses tersebut tidak hanya diterapkan dalam cerita, tetapi juga selama produksi dengan memberikan ruang kepada para pemain untuk membawa karakter mereka dengan cara masing-masing.