Son Ye Jin Main di Drakor The Scandal, Comeback Drama Sejarah setelah 24 Tahun

SEOUL - Son Ye Jin mengejutkan para penggemarnya dengan kembali bermain dalam drama sejarah setelah 24 tahun silam. Kini, dia akan bermain di drama Korea Netflix berjudul The Scandal yang dijadwalkan tayang pada 18 September 2026.

Dalam drama ini, istri Hyun Bin itu akan beradu akting dengan Ji Chang Wook yang berperan sebagai Jo Won dan Nana yang akan memainkan sosok Hee Yeon. Sementara, Son Ye Jin didapuk sebagai Lady Jo.

Karakter Lady Jo digambarkan sebagai seorang wanita yang memiliki bakat luar biasa. Namun, dia terpaksa mengubur mimpi dan keinginannya karena keterbatasan yang dikenakan padanya sebagai seorang wanita. Pembatasan ini terjadi selama era Joseon.

Pada akhirnya, Lady Jo bertekad dengan mengajukan taruhan rahasia dan berisiko yang menggerakkan alur cerita.

Sutradara Jung Ji Woo memberikan sentuhan ketegangan psikologis pada cerita inti dari serial ini menjelaskan bahwa ketiga karakter memiliki kesenjangan yang nyata antara identitas luar dan diri mereka yang tersembunyi. Secara bertahap, rahasia mereka pun terungkap saat mereka mengamati, mengungkap, dan menguji satu sama lain, hingga membentuk dinamika psikolgis yang menegangkan.

Selain menandai kembalinya Son Ye Jin bermain drama sejarah, transformasinya dalam serial tersebut menjadi salah satu daya tarik terbesar.

Dalam foto-foto yang baru dirilism Son Ye Jin memiliki citra yang berbeda dari peran-peran kontemporernya. Rambut yang terurai, pakaian sederhana, dan memegang pipa rokok bertangkai panjang, memancarkan kehadiran tradisional dan misterius.

(ant)

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