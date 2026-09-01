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Ha Young Dipastikan Mundur dari Drakor The Trauma Code Season 2

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |11:00 WIB
Ha Young Dipastikan Mundur dari Drakor <i>The Trauma Code</i> Season 2
Ha Young Dipastikan Mundur dari Drakor The Trauma Code Season 2. (Foto: Instagram/@havvy_n)
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SEOUL - Aktris Ha Young dipastikan mundur dari proyek serial The Trauma Code: Heroes on Call Season 2. Keputusan yang diambil sang aktris telah dikonfirmasi langsung oleh Netflix, pada Selasa (1/9/2026). 

"Menghormati posisi sang aktris, Ha Young tidak akan muncul di musim berikutnya The Trauma Code: Heroes on Call," ujar perwakilan Netflix yang dikutip dari The Korea Times, Selasa (1/9/2026).

Langkah ini diambil setelah sang aktris menyampaikan permintaan maaf atas kontroversi mengenai riwayat keluarganya. Kala itu, Ha Young secara tak sengaja membeberkan pekerjaan sang kakek buyut yang seorang dokter melalui acara Problem Child in House

Saat ditelusuri oleh K-Netz, kakek buyutnya diduga merupakan pro Jepang selama masa penjajahan. Sejak itu, pemain Our Sticky Love tersebut langsung menuai berbagai kecaman.

Ha Young di The Trauma Code: Heroes on Call. (Foto: Netflix)
Ha Young di The Trauma Code: Heroes on Call. (Foto: Netflix)

Sebelumnya, pemilik nama Ahn Ha Young ini masih disebut akan ikut kembali berpartisipasi dan siap beradu akting dengan Ju Ji Hoon dan Choo Young Woo. Adapun syuting season terbaru The Trauma Code diagendakan dimulai pada Oktober 2026. 

Pada musim pertama, Ha Young berperan sebagai perawat Cheon Jang Mi, seorang perawat senior. Aktingnya di serial medis itu langsung mencuri perhatian dan dibanjiri berbagai komentar positif. Sayangnya, pada season baru yang telah dinantikan para penonton setianya, aktris kelahiran 11 Agustus 1993 itu dipastikan tidak akan kembali berpartisipasi. 

(ant)

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