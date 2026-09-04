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Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 27: Luna Semakin Terpuruk, Marco Curiga pada Sang Ayah

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |17:33 WIB
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 27: Luna Semakin Terpuruk, Marco Curiga pada Sang Ayah
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 27: Luna Semakin Terpuruk, Marco Curiga pada Sang Ayah. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 27 bercerita tentang buku jurnal Luna yang dibakarnya di tong sampah sekolah. Namun ternyata, buku itu tak sepenuhnya terbakar dan berhasil diselamatkan seseorang. 

Jurnal yang tersisa itu kemudian difotokopi dan dipajang di mading sekolah. Rahasia perasaan Luna kepada Marco pun terbongkar dan membuatnya jadi bahan tertawaan satu sekolah. 

Tak sanggup menahan malu, Luna bahkan tidak mau masuk kelas dan berpikir untuk pindah sekolah. Mila yang dituduh Bima justru berlagak tidak bersalah, sementara Marco semakin serba salah melihat keadaan Luna. 

Di tengah keterpurukannya, Saga yang tidak tega melihat Luna menangis langsung pasang badan menguatkannya. Sementara itu, Rifky semakin gencar melacak van kuning misterius yang menyebabkan kecelakaan Ryan. 

Sementara itu, Dewa mulai mencurigai Prisil atas aksi perusakan klinik Martha. Namun, kejutan justru datang di akhir malam. Marco yang masih memikirkan Luna tanpa sengaja mendengar percakapan telepon Dewa. 

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