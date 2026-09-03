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Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 50: Pertemuan Rahasia Arumi dan Alex

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |20:31 WIB
Sinopsis <i>Terlanjur Mencintaimu</i> Eps 50: Pertemuan Rahasia Arumi dan Alex
Terlanjur Mencintaimu
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JAKARTA - 'Terlanjur Mencintaimu' tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Alex yang terusir dari rumah memilih menginap di hotel bersama Kenzo. Namun, malam itu Kenzo tiba-tiba demam tinggi dan menangis tanpa henti. Panik menghadapi kondisi anaknya, Alex akhirnya terpaksa meminta bantuan Arumi dan memintanya datang seorang diri.

Arumi yang mendengar tangisan Kenzo langsung merasa cemas. Begitu tiba di kamar hotel, naluri keibuannya kembali muncul. Dalam pelukan Arumi, Kenzo yang sejak tadi menangis mendadak menjadi tenang. Arumi pun merawat Kenzo dengan penuh kasih hingga akhirnya bayi itu tertidur pulas. Sementara itu, Elio yang merasa curiga diam-diam membuntuti Arumi bersama Kevin. Ia semakin yakin bahwa Arumi menyembunyikan sesuatu setelah mengetahui dirinya pergi menemui Alex secara diam-diam.

Di sisi lain, Celia semakin panik setelah mendengar Kenzo sakit. Ia berkali-kali meminta Alex membawa Kenzo pulang, tetapi Alex justru mengancam Celia dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa bertemu Kenzo lagi. Saat kembali ke kamar, Alex tiba-tiba panik karena mengira Arumi telah membawa Kenzo pergi.

Lantas, apakah Arumi benar-benar akan membawa Kenzo kabur? Dan bagaimana jika Elio akhirnya mengetahui bahwa Arumi diam-diam menemui Alex dan Kenzo?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terlanjur Mencintaimu' hari ini pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

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