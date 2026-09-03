Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 59: Alex Bawa Kabur Kenzo, Misteri Bayi Arumi Mulai Terungkap?

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |11:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 59: Alex Bawa Kabur Kenzo, Misteri Bayi Arumi Mulai Terungkap?
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 59: Alex Bawa Kabur Kenzo, Misteri Bayi Arumi Mulai Terungkap? (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 59 bercerita tentang Alex yang nekat menculik Kenzo demi memaksa Celia mengizinkannya kembali ke rumah. Saat Laura lengah, Alex membawa Kenzo kabur ke Grand Venus Hotel. 

Celia pun panik, sementara Laura terjebak dalam posisi sulit karena ulah Alex justru mengancam kepercayaan Celia kepadanya. Di sisi lain, Kevin menemukan kejanggalan besar dalam kasus Arumi. 

Tidak ditemukannya jasad sang bayi setelah kecelakaan, membuat Kevin yakin bahwa anak Arumi tersebut sebenarnya masih hidup. Temuan itu pun membuka kemungkinan baru tentang nasib bayi Arumi yang selama ini dianggap telah meninggal.

Sementara itu, kedekatan Elio dan Arumi semakin sulit disembunyikan. Anika bahkan mulai curiga bahwa keduanya memiliki perasaan khusus. Ketika Arumi mulai menyadari perubahan sikap Elio, hubungan mereka pun semakin menarik perhatian.

Namun di balik kedekatan Elio dan Arumi, muncul sebuah pertanyaan besar yang kembali menjadi misteri. Benarkah bayi Arumi meninggal dalam kecelakaan, atau selama ini anak tersebut masih hidup dan berada di suatu tempat?

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/598/3239817/ternyata_ini_cinta-kAYf_large.jpg
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 25: Mila Temukan Jurnal Luna, Rahasianya Terancam Terbongkar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/598/3239139/terlanjur_mencintaimu-mn6l_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 56: Wulandari Adhiguna Bikin Alex Ketakutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/598/3239100/terikat_janji-5kV4_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 147: Sena Berusaha Menyelamatkan Calista dari Jurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/598/3239083/ternyata_ini_cinta-BjPV_large.jpg
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 23: Masa Lalu Kelam Rifky Terbongkar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/598/3239014/terlanjur_mencintaimu-fQdm_large.png
Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 55: Alex Ancam Bongkar Rahasia Arumi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/598/3238942/ternyata_ini_cinta-mSxu_large.jpg
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 22: Ketika Saga Curiga pada Rifky
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement