Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Eps 59: Alex Bawa Kabur Kenzo, Misteri Bayi Arumi Mulai Terungkap?

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terlanjur Mencintaimu episode 59 bercerita tentang Alex yang nekat menculik Kenzo demi memaksa Celia mengizinkannya kembali ke rumah. Saat Laura lengah, Alex membawa Kenzo kabur ke Grand Venus Hotel.

Celia pun panik, sementara Laura terjebak dalam posisi sulit karena ulah Alex justru mengancam kepercayaan Celia kepadanya. Di sisi lain, Kevin menemukan kejanggalan besar dalam kasus Arumi.

Tidak ditemukannya jasad sang bayi setelah kecelakaan, membuat Kevin yakin bahwa anak Arumi tersebut sebenarnya masih hidup. Temuan itu pun membuka kemungkinan baru tentang nasib bayi Arumi yang selama ini dianggap telah meninggal.

Sementara itu, kedekatan Elio dan Arumi semakin sulit disembunyikan. Anika bahkan mulai curiga bahwa keduanya memiliki perasaan khusus. Ketika Arumi mulai menyadari perubahan sikap Elio, hubungan mereka pun semakin menarik perhatian.

Namun di balik kedekatan Elio dan Arumi, muncul sebuah pertanyaan besar yang kembali menjadi misteri. Benarkah bayi Arumi meninggal dalam kecelakaan, atau selama ini anak tersebut masih hidup dan berada di suatu tempat?