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Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 25: Mila Temukan Jurnal Luna, Rahasianya Terancam Terbongkar?

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |06:40 WIB
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 25: Mila Temukan Jurnal Luna, Rahasianya Terancam Terbongkar?
Sinopsis Sinetron Ternyata Ini Cinta Eps 25: Mila Temukan Jurnal Cinta Luna, Rahasianya Terancam Terbongkar? (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Sinopsis sinetron Ternyata Ini Cinta episode 25 bercerita tentang Rifky yang nekat menyusup ke gudang rahasia dan bertemu Saga. Ia mengira telah menemukan barang bukti kejahatan. Namun saat diperiksa, ternyata barang itu hanya busi motor.

Meski begitu, kecurigaan Rifky terhadap Dewa belum juga mereda. Di sisi lain, Luna berusaha keras untuk move on setelah patah hati akibat ucapan Marco. Dengan dukungan Tina dan Vera, Luna nekat membakar buku jurnal cintanya di tong sampah sekolah. 

Namun api padam sebelum berhasil membakar habis buku jurnal milik Luna. Buku yang hanya terbakar sebagian itu justru ditemukan oleh Mila. Bagi Mila, temuan tersebut menjadi kesempatan emas untuk membongkar rahasia Luna.

Sementara itu, Dewa semakin waspada terhadap Rifky. Ia berusaha mendekati Martha untuk mencari tahu keberadaan bukti kejahatan yang disimpan Ryan. Namun, Prisil yang cemburu mulai mencium adanya sesuatu yang tidak beres. 

Prisil kemudian menyewa orang suruhan untuk menjalankan rencana liciknya malam itu. Di tengah emosinya yang memuncak, Luna melampiaskan perasaannya dengan mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. 

Namun, ternyata rem motornya blong dan Luna hampir menabrak gerobak siomay. Saat membanting setang, Luna justru hampir bertabrakan dengan Saga. Pria itu kemudian membuka helm Luna dan terkejut saat mengetahui perempuan itu adalah baby girl-nya.

 

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