Sinopsis Ternyata Ini Cinta Eps 26: Rahasia Mila dan Dewa Terancam Terbongkar?

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17.40 WIB di RCTI Channel 28. mengangkat kombinasi cerita konflik keluarga yang emosional serta kisah persahabatan remaja. Sinetron ini dibintangi oleh Elsa Japasal (Luna), Ari Irham (Marco), Betrand Peto (Bima), Yusuf Kartiko (Saga), Bebby Hatami (Mila), Sylvia Fully (Martha), Dafina Jamasir (Prisil), dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Hubungan Saga dan Luna semakin dekat setelah momen manis mereka di warung makan apung danau. Saga mulai lebih terbuka kepada Luna dan dengan cara yang manis meminta nomor teleponnya. Namun, kebahagiaan Luna seketika berubah menjadi kehancuran saat dirinya tiba di sekolah.

Halaman jurnal pribadi Luna, termasuk rahasia perasaannya kepada Marco serta foto-foto editan AI mereka, ditempel dan disebarkan di seluruh mading serta papan tulis kelas. Sontak, Luna menjadi bahan cemoohan seluruh sekolah. Merasa sangat malu, hancur, dan terpojok, Luna pun tak kuasa menahan tangis hingga akhirnya menangis tersedu-sedu di dalam bilik toilet.

Di sisi lain, Marco mulai mencurigai Mila sebagai dalang di balik kejadian yang menimpa Luna. Mila pun berusaha meyakinkan semua orang dengan tampil seolah menjadi pihak yang paling terpukul, menangis dan bersumpah bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Namun, di balik tangisannya, tersimpan fakta mengejutkan. Mila ternyata berada di balik semua ini dan diam-diam telah membayar Doni untuk menyebarkan jurnal Luna sebagai bentuk balas dendam.

Tak berhenti di situ, konflik lain juga kian memuncak. Marco secara tak sengaja menemukan sebuah pistol yang disembunyikan di dalam laci ruang kerja ayahnya Dewa. Penemuan senjata tersebut membuat rahasia kelam Dewa semakin mencurigakan, terlebih bisnis gelap yang selama ini menjadi misteri mulai terancam terbongkar.