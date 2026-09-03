Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 149: Ronny Bongkar Dalang Penculikan Calista

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Veronika), Virnie Ismail (Veronika), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Sena akhirnya mendapatkan titik terang terkait kasus penculikan Calista. Terdesak oleh pertanyaan Sena, Ronny mengakui bahwa dirinya memang diperintah seseorang untuk menculik Calista. Namun, Ronny mengaku tidak mengetahui siapa sosok di balik perintah tersebut karena instruksi diberikan melalui sebuah tas berisi uang, foto rumah Hans, foto keluarga Hans, alamat, serta rekaman suara.

Dari rekaman tersebut, Ronny mengetahui bahwa dirinya diperintahkan untuk menculik Calista. Bahkan, terdapat ancaman bahwa jika Hans berhasil selamat, maka Calista harus disingkirkan. Penggeledahan rumah Ronny kemudian menemukan tas dan seluruh barang bukti yang disebutkannya. Temuan tersebut semakin menguatkan pengakuan Ronny. Sena pun mulai menyadari bahwa kasus ini bukan kejahatan yang dilakukan Ronny seorang diri. Ia menyimpulkan bahwa Dipa kemungkinan menggunakan pembunuh bayaran dan perantara untuk menjalankan rencananya. Dengan cara tersebut, Dipa bisa mengatur semua kejahatan dari balik layar tanpa harus terlibat langsung.

Sementara itu, ancaman terhadap Hans di Rutan Nusa Bumi kembali terjadi. Jopi nekat berusaha menghabisi Hans dengan mencekiknya menggunakan robekan kain dari baju tahanannya. Hans hampir kehilangan kesadaran sebelum Asep datang tepat waktu dan berhasil menggagalkan serangan tersebut. Asep bersama Bayu kemudian mengamankan Jopi, sedangkan Hans langsung mendapatkan perawatan di klinik rutan. Melihat Hans terus menjadi sasaran serangan, Kepala Rutan Anwar akhirnya mengambil keputusan penting. Demi keselamatan Hans sekaligus menjaga kesaksiannya untuk kepolisian, Hans akan dipindahkan ke Rutan Garuda Sakti.

Di sisi lain, hubungan Sena dan Davina kembali menghadapi persoalan. Sena sebenarnya berniat menemui Veronika untuk menyelesaikan masalah hubungan mereka. Namun, demi menutupi tujuan sebenarnya, Sena terpaksa berbohong kepada Davina dengan mengatakan bahwa dirinya sedang menjalankan tugas.