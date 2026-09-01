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Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 58: Masa Lalu Kelam Laura Segera Terbongkar?

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |20:00 WIB
Sinopsis <i>Terlanjur Mencintaimu</i> Eps 58: Masa Lalu Kelam Laura Segera Terbongkar?
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu Eps 58. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Terlanjur Mencintaimu tayang pukul 20.30 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, serial ini menghadirkan drama romantis dan penuh konflik. 

Sinetron ini dibintangi oleh Elio (Chicco Jerikho), Arumi (Marsha Aruan), Rendi/Alex (Miqdad Addausy), Laura (Jennifer Eve), Anika (Sari Nila), Celia (Verlita Evelyn), Kevin (Erdin Werdrayana), Via (Elissa Knapp), Mila (Ratu Bijak) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Alex semakin terdesak setelah mengancam Laura akan membongkar rahasia Kenzo kepada Celia. Namun, ancaman tersebut berubah menjadi masalah besar ketika Alex diam-diam membawa Kenzo pergi dari taman. Kenzo berada di tangan Alex, sementara rahasia besar yang selama ini disembunyikan Laura terancam terbongkar.

Laura kembali berhadapan dengan Arumi dan menuduhnya sebagai pelakor yang ingin merebut suami sekaligus anaknya. Arumi memilih menahan amarah agar keributan tidak terjadi di TMC Hospital. Namun, Laura justru semakin panik karena takut masa lalunya sebagai mantan kekasih Elio terbongkar, terlebih Kevin mulai menjadi ancaman baginya.

Di sisi lain, kedekatan Arumi dan Kevin membuat Elio mulai dilanda kecemburuan. Kevin semakin dekat dengan Arumi setelah mengetahui luka terdalamnya tentang kehilangan sang anak. Pertemuan Arumi dengan Wulan juga kembali membuka kenangan masa kecil yang membuatnya sadar bahwa ia tidak benar-benar mampu membenci perempuan yang pernah dianggapnya sebagai ibu.

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