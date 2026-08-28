Sinopsis My Chef in Crime VISION+ Eps 4, Roy Sungkono Makin Nekat Bongkar Misteri Pembunuhan

JAKARTA – Misteri dalam My Chef in Crime semakin seru! Setelah berbagai petunjuk mulai bermunculan, Episode 4 berjudul “Nanas” membawa Rama dan Vita menghadapi situasi yang semakin sulit.

Di tengah penyelidikan kasus Chef Tony yang belum benar-benar selesai, Rama justru mulai mengambil langkahnya sendiri demi mencari jawaban tentang masa lalu keluarganya. Serial Original VISION+ ini kembali menghadirkan perpaduan crime, investigasi, kuliner, drama keluarga, dan romance yang membuat setiap episode semakin bikin penasaran.

Jangan lewatkan serial My Chef in Crime hanya di VISION+, tayang setiap hari Jumat. Klik di sini untuk nonton streaming keseruannya! Di Episode 4, pikiran Rama (Roy Sungkono) semakin dipenuhi dengan penemuan yang berkaitan dengan kemungkinan bahwa adiknya, Lisa, masih hidup. Rasa penasaran tersebut membuat Rama mulai bertindak sendiri.

Ia tidak lagi hanya mengandalkan proses penyelidikan resmi, tetapi berusaha mengikuti berbagai petunjuk yang menurutnya dapat mengarah pada jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi pada sang adik.

Namun, semakin jauh Rama mencari tahu, semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya. Di sisi lain, pencarian kebenaran tentang masa lalu mulai memengaruhi hubungan Rama dan Vita (Sintya Marisca). Keduanya harus menghadapi perbedaan cara dalam melihat kasus yang sedang mereka tangani.

Episode 4 Makin Bikin Penasaran