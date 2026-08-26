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Ajeng Fauziiah Main di Serial My Chef in Crime, Jadi Chef Berbakat dengan Masa Lalu Misterius

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |22:01 WIB
Ajeng Fauziiah Main di Serial My Chef in Crime, Jadi Chef Berbakat dengan Masa Lalu Misterius
My Chef in Crime
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JAKARTA – Kalau biasanya karakter dalam serial crime hadir untuk membantu mengungkap kasus, My Chef in Crime menawarkan sesuatu yang sedikit berbeda. 

Serial original Vision+ ini mempertemukan dunia kuliner dengan investigasi kriminal, menjadikan teknik memasak, bahan makanan, hingga pengetahuan tentang kuliner sebagai bagian dari teka-teki. serial My Chef in Crime bisa disaksikan di VISION+ dengan klik link di sini. 

Namun, di tengah Rama (Roy Sungkono) yang menjadi pusat cerita dan Vita (Sintya Marisca) yang berperan sebagai detektif, ada satu karakter yang justru menarik perhatian karena aura misteriusnya: Lisa, yang diperankan oleh Ajeng Fauziiah. 

Ajeng Fauziiah Membawa Karakter yang Penuh Rahasia Dalam My Chef in Crime

Ajeng Fauziah berperan sebagai Lisa, adik perempuan Rama sekaligus seorang chef berbakat. Lisa digambarkan sebagai orang yang sebelumnya dikenal memiliki potensi besar, tetapi pengalaman traumatis dalam hidup membuat dirinya berubah menjadi pribadi yang dipenuhi dendam. Menariknya, karakter Lisa tidak langsung menjadi karakter yang mudah dibaca. 

Ada kesan bahwa ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang terlihat. Buat penonton yang menyukai karakter dengan backstory kuat, Lisa menjadi salah satu karakter yang patut diperhatikan. Ia bukan sekadar “adik Rama”, tetapi memiliki perjalanan dan konflik personal yang ikut memberi lapisan emosional pada cerita. 

Yang juga menarik, Lisa memiliki latar sebagai chef berbakat. Artinya, karakter Ajeng Fauziah tetap berada dalam dunia kuliner yang menjadi identitas utama serial ini. Konsep tersebut menjadi salah satu kekuatan My Chef in Crime. Teknik memasak dan pengetahuan kuliner tidak hanya hadir sebagai dekorasi visual, tetapi digunakan sebagai bagian dari proses mengurai misteri. 
Tanpa perlu membocorkan perkembangan ceritanya, daya tarik Lisa justru terletak pada pertanyaan yang muncul setiap kali karakter ini menjadi bagian dari cerita. Siapa sebenarnya Lisa? Apa yang membuat dirinya berubah? Dan seberapa besar pengaruh masa lalunya terhadap konflik yang terjadi? Nonton serial My Chef in Crime di VISION+, tayang setiap hari Jumat. Jangan lupa aktifkan paket VISION+ Premium Rp20.000,- per bulan! 

(kha)

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