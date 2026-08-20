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Hwang In Yeop Senang Dirumorkan Pacaran dengan Hyeri, Sebut Berhasil Tunjukkan Chemistry

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |13:30 WIB
Hwang In Yeop Senang Dirumorkan Pacaran dengan Hyeri, Sebut Berhasil Tunjukkan Chemistry
Hwang In Yeop Senang Dirumorkan Pacaran dengan Hyeri. (Foto: ENA)
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JAKARTA - Perhatian pencinta drama Korea saat ini tengah tertuju kepada Hwang In Yeop dan Hyeri yang membintangi drama Dream to You. Lantaran, keduanya dirumorkan menjalin hubungan di dunia nyata berkat chemistry dalam drama tersebut. 

Lucunya, bukan merasa risih atau terganggu, Hwang In Yeop justru merasa senang dengan adanya rumor tersebut. Hal itu terungkap saat sang aktor diwawancarai media Korea usai berakhirnya serial Dream to You. Keduanya dinilai mampu menampilkan hubungan yang terasa alami, baik di dalam drama maupun melalui interaksi di balik layar.

“Setiap kali mendengar pembicaraan seperti itu, saya merasa sangat senang,” ujar Hwang In Yeop, dikutip dari Maeil Business Newspaper.

Bukan tanpa alasan, menurutnya, rumor itu menandakan keberhasilannya dalam membangun chemistry dengan lawan mainnya, Hyeri. 

Dia juga mengatakan, membangun chemistry dengan lawan main merupakan hal yang sangat penting dalam drama romantis. 

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