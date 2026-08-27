Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Microdrama “Balas Dendam Kembalinya Mantan Istri” di V+Short

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |23:01 WIB
Sinopsis Microdrama “Balas Dendam Kembalinya Mantan Istri” di V+Short
Microdrama
A
A
A

JAKARTA – V+Short kembali menghadirkan microdrama dengan cerita yang siap bikin penasaran. Kali ini, giliran kisah seorang mantan istri yang kembali setelah mengalami pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya. 

Lewat microdrama “Balas Dendam Kembalinya Mantan Istri”, penonton akan mengikuti perjalanan seorang perempuan yang selama tiga tahun menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga sebelum semuanya berubah akibat pengkhianatan. 

Penasaran dengan kisah lengkapnya? Download aplikasi V+Short GRATIS dengan klik link di sini

Lantas, seperti apa kisah sang mantan istri setelah kembali? Berikut ulasan Balas Dendam Kembalinya Mantan Istri: 

Sinopsis  “Balas Dendam Kembalinya Mantan Istri”  

Siapa sangka, kehidupan rumah tangga yang sudah dijalaninya selama tiga tahun berakhir begitu tragis? Sahabatnya menyebabkan ia mengalami keguguran, keluarga mertuanya mengusirnya, dan suaminya sendiri tega mendorongnya dari sebuah jembatan. Namun, ia ternyata selamat. 

Setahun kemudian, ia kembali sebagai perempuan cantik dan kaya raya. Bukan untuk berdamai dengan masa lalu, melainkan untuk membuat semua orang yang pernah mengkhianatinya membayar perbuatan mereka. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/598/3238643//microdrama-qxre_large.JPG
Review Microdrama Kembalinya Sang Ibu Miliarder, Kembali dari Kematian untuk Balas Dendam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/598/3238410//mantan_istri_mewah_sang_ceo-UaCY_large.JPG
Microdrama V+Short Mantan Istri Mewah Sang CEO: Usai Cerai, CEO Ini Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/598/3238055//microdrama_vshort-qKkT_large.JPG
V+Short Hadirkan Microdrama Dimanjakan oleh Suami yang Seorang CEO, Ini Sinopsisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/598/3238050//microdrama_vshort-Rn1L_large.JPG
Sinopsis Microdrama AI V+Short Dari Tukang Bersih-Bersih Jadi Nyonya CEO di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/598/3237610//microdrama-izSI_large.jpeg
Sinopsis Microdrama Saat Cinta Menyelamatkan Sebuah Kerajaan, Tonton di V+Short
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/598/3237387//kiera_terakhir-dIfC_large.JPG
Nonton Keira Terakhir di V+Short, Misi Balas Dendam dengan Sentuhan Romance
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement