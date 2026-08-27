Sinopsis Microdrama “Balas Dendam Kembalinya Mantan Istri” di V+Short

JAKARTA – V+Short kembali menghadirkan microdrama dengan cerita yang siap bikin penasaran. Kali ini, giliran kisah seorang mantan istri yang kembali setelah mengalami pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya.

Lewat microdrama “Balas Dendam Kembalinya Mantan Istri”, penonton akan mengikuti perjalanan seorang perempuan yang selama tiga tahun menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga sebelum semuanya berubah akibat pengkhianatan.

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Lantas, seperti apa kisah sang mantan istri setelah kembali? Berikut ulasan Balas Dendam Kembalinya Mantan Istri:

Sinopsis “Balas Dendam Kembalinya Mantan Istri”

Siapa sangka, kehidupan rumah tangga yang sudah dijalaninya selama tiga tahun berakhir begitu tragis? Sahabatnya menyebabkan ia mengalami keguguran, keluarga mertuanya mengusirnya, dan suaminya sendiri tega mendorongnya dari sebuah jembatan. Namun, ia ternyata selamat.

Setahun kemudian, ia kembali sebagai perempuan cantik dan kaya raya. Bukan untuk berdamai dengan masa lalu, melainkan untuk membuat semua orang yang pernah mengkhianatinya membayar perbuatan mereka.