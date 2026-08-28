Microdrama Dendam Istri yang Dikhianati, Saat Cinta Berubah Jadi Misi Balas Dendam di V+Short

JAKARTA – Dari judulnya saja sudah mengundang rasa penasaran, “Dendam Istri yang Dikhianati”, microdrama terbaru V+Short siap membawa penonton masuk ke dalam drama cinta, pengkhianatan, dan balas dendam istri yang bikin penasaran di setiap episodenya. Sebelum ikut menyelami kisahnya, jangan lupa download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dengan klik link di sini.

Microdrama yang tayang eksklusif di V+Short ini mengikuti kisah Aurora, seorang istri yang harus menghadapi kenyataan pahit tentang rumah tangganya. Ia menemukan fakta bahwa sang suami, Joshua, ternyata berselingkuh dengan Rachel.

Namun, perselingkuhan ternyata bukan satu-satunya masalah. Aurora juga mengetahui bahwa Joshua dan Rachel memiliki rencana untuk menyingkirkannya. Seketika, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru berubah menjadi ancaman bagi hidupnya.

Tapi Aurora tidak tinggal diam. Menyadari dirinya berada dalam bahaya, Aurora mulai mengumpulkan bukti dan menyusun rencana secara diam-diam. Ia tahu, satu kesalahan saja bisa membuat semuanya berantakan. Hingga akhirnya, Aurora mengambil langkah yang benar-benar di luar dugaan: memalsukan kematiannya sendiri.

Aurora memiliki kesempatan untuk menyusun kembali rencananya dari balik layar. Aurora siap membalas semuanya. Dalam perjalanannya, Aurora juga dibantu Nico, seorang penyidik sekaligus teman lamanya.

Bersama Nico, ia berusaha mengungkap kebenaran dan mencari cara untuk merebut kembali hidup yang hampir direnggut darinya. Lantas, seberapa jauh Aurora akan membawa misi balas dendamnya? Dan apakah ia berhasil membuat orang-orang yang telah mengkhianatinya membayar semua perbuatannya?

Daripada makin penasaran, nonton “Dendam Istri yang Dikhianati” hanya di V+Short! Jangan lupa download aplikasi V+Short di Play Store atau App Store dan nonton beragam microdrama vertikal dari berbagai genre seru.

(kha)

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